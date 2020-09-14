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أخبار العالم

دعوة لزيارة تل أبيب.. وزير الدفاع البحريني يبحث مع نظيره الإسرائيلي إقامة شراكة بين البلدين

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:46 م
صدى البلد
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أ ش أ
بحث وزير شئون الدفاع البحريني الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي، اليوم الاثنين، مع نظيره وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إقامة شراكة وثيقة بين الوزارتين.


وذكرت وكالة الانباء البحرينية /بنا/ أنه جرى اتصال هاتفي بين وزير الدفاع البحريني مع نظيره الإسرائيلي، وتم خلال الاتصال مناقشة أهمية (اتفاقية ابراهام) مع إسرائيل للاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، وتحدثا عن توقعاتهما المشتركة بإقامة شراكة وثيقة بين وزارتي الدفاع، مما سيسهم في تعزيز قدرات البلدين والمحافظة على الأمن الإقليمي.


وفي ختام المحادثة، عرض وزير الدفاع الإسرائيلي استضافة نظيره البحريني في زيارة رسمية لإسرائيل واتفقا على مواصلة الحوار معًا.
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