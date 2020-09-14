وزارة الشباب تطلق المشروع القومي للياقة الصحية تحت شعار "كفاءتك..لياقتك".. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، إن مبادرة "كفاءتك..لياقتك" هي من المبادرات التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة لرفع الكفاءة الصحية للمصريين.





وأضاف الدكتور أشرف صبحي خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الوزارة قامت بعمل مبادرات أخرى شبيه لتلك المبادرة مستهدفة الصحة العامة للمواطنين جميع.





وتابع وزير الشباب والرياضة أن الرياضة تقلل نسبة الأمراض هذا بناء على ما قدمته دراسات علمية كثيرة جدا.





وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الهدف من تلك المبادرات هي تحسين المناعة والتقوية البدنية والعضلية لصحة أفضل وهذه جميعهم يقللون نسبة الأمراض بالجسد.