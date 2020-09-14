AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزارة الشباب تطلق المشروع القومي للياقة الصحية تحت شعار "كفاءتك..لياقتك".. فيديو

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:40 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مبادرة "كفاءتك..لياقتك" هي من المبادرات التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة لرفع الكفاءة الصحية للمصريين.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الوزارة قامت بعمل مبادرات أخرى شبيه لتلك المبادرة مستهدفة الصحة العامة للمواطنين جميع.

وتابع وزير الشباب والرياضة أن الرياضة تقلل نسبة الأمراض هذا بناء على ما قدمته دراسات علمية كثيرة جدا.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الهدف من تلك المبادرات هي تحسين المناعة والتقوية البدنية والعضلية لصحة أفضل وهذه جميعهم يقللون نسبة الأمراض بالجسد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرزها اللياقة البدنية.. رياضة النواب تكشف 6 فوائد لـ مبادرة دراجتك صحتك

بأسعار مخفضة.. وزير الرياضة: بدأنا التنفيذ الفوري لتكليفات الرئيس بالتوسع في طرح الدراجات

وزارة الشباب والرياضة تنظم مبادرة "رياضتك.. مناعتك"

بمشاركة 500 دراجة هوائية.. الشباب والرياضة تعلن عن بدء مبادرة رياضتك مناعتك

وزير الرياضة: رعاية الرئيس تفتح آفاقا جديدة للتوسع فى المبادرة

مبادرة جديدة تطلقها وزارة الشباب تحت شعار "كفاءتك ... لياقتك"

ترشيحاتنا

الزمالك ينهي الشوط الثالث متفوقا على الأهلي بالكرة الطائرة

مع تزايد إصابات كورونا.. قرار عاجل من الكويت بشأن المرحلة الخامسة من رفع الإغلاق

قرار عاجل من وزير الصحة الإماراتي بشأن لقاح كورونا

صورة تثير الجدل.. حقيقة توقيع محمد إبراهيم لـ بيراميدز رسميا

الجونة يشكر بيدرو .. ورضا شحاتة يقود الفريق حتى نهاية الموسم

شكري يدعو لخروج القوات الأجنبية من ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رخيص وآمن.. طريقة تحضير بادي لوشن في البيت

في عيد ميلاده.. صور تبرز رومانسية يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء

مع قرب الخريف.. دراسة تقدم نصائح وقائية من فيروس كورونا