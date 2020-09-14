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سيارات

شاهد.. سباق تسارع مثير بين عمالقة السرعة فى عالم السيارات

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف

يعشق محبو السرعة والإثارة مشاهدة السيارات الأسرع حول العالم في سباقات التسارع دائما، فما بالك عندما يجتمع الثلاثة الأقوى عالميا، فمن المؤكد أن سباقهم سيكون خارق جميع قوانين الطبيعة.


وقامت صفحة Throttle House المتخصصة فى سباقات السيارات الخارقة، بنشر مقطع فيديو جديد لسباق مثير للغاية بين العمالة الثلاثة على مستوى العالم، وهي كورفيت C8 وبورشه 911 كاريرا S و تويوتا سوبرا 2021 .        

                                    

وأظهر مقطع الفيديو سباقين لثلاث سيارات العمالقة كورفيت C8 وبورشه 911 كاريرا S و تويوتا سوبرا 2021 ، أولهما من نقطة ثبات والسباق الآخر من نقطة متحركة لمعرفة القوة العالية لكل منهما .


أما عن قوة كل من السيارات الثلاثة ، وتستمد بورشه 911 كاريرا S الحالية قوتها من محرك سعة 3 لتر مزدوج التيربو بقوة 444 حصان عند 6500 دورة في الدقيقة و530 نيوتن.متر من عزم الدوران بين 2300 و 5000 دورة في الدقيقة، ويُرسل المحرك قوته إلى العجلات الخلفية بالاستعانة بناقل حركة PDK بثماني سرعات، ومع حزمة Sport Chrono، يُمكن للسيارة التسارع من 0 إلى 96 كلم/سا في 3 ثوان.


أما كورفيت C8 فتستمد قوتها من محرك V8 سعة 6.2 لتر بتنفس طبيعي بقوة 495 حصان وعزم دوران يبلغ 637 نيوتن.متر، مما يمنحها ميزة واضحة على بورشه، وتستخدم السيارة أيضًا ناقل حركة مزدوج القابض بثماني سرعات، ونظام دفع خلفي، ويُمكن للسيارة التسارع من 0 إلى 96 كلم/سا في أقل من 3 ثوان.

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