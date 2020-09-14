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فن

لأول مرة.. عمرو دياب في السعودية بدون دينا الشربيني | شاهد

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 08:08 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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أحمد إبراهيم
وصل الفنان عمرو دياب الى السعودية لإحياء حفل غنائي يوم السبت المقبل. 


وظهر عمرو في الفيديو أثناء تواجده بمطار السعودية ويرتدي كمامة ولم تكن بصحبته الفنانة دينا الشربينى. 


شارك عمرو دياب عبر صفحته الرسمية على "انستجرام" وعلق "عمرو دياب سيحيي في # جدة في مدينة الملك عبد الله الرياضية يوم السبت 26 سبتمبر ستتوفر التذاكر اعتبارًا من 15 سبتمبر".


وسيتم طرح التذاكر يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الجاري عبر جميع فروع فيرجن ميجا ستور.


من ناحية أخرى، يواصل الهضبة نشاطه الفني المكثف كعادته، حيث تعاقد مع منصة نتفليكس العالمية على إنتاج عمل درامي من بطولته سيعود به إلى التمثيل بعد غياب طويل. 
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