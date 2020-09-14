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رياضة

المزين يغادر الملعب قبل انتهاء المباراة.. أسوان يضرب طنطا برباعية نظيفة ويقرّبه من الهبوط

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 08:12 م
لقاء طنطا وأسوان
لقاء طنطا وأسوان
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حسام الحارتي
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان فوزا مهما على منافسه طنطا برباعية نظيفة دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري.


تمكن إبراهيم جلال لاعب نادي أسوان من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة " 32" من عمر المباراة بعد تصدي حارس مرمى طنطا علي فرج  لتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة وصلت لإبراهيم جلال غير المراقب داخل منطقة الجزاء ليسددها وتسكن الشباك .


وفي الدقيقة "37" تمكن إبراهيم جلال من إحراز الهدف الثاني في شباك نادي طنطا عقب استغلاله خطأ دفاعي من أبناء السيد البدوي ليتمكن من تسديد الكرة لتسكن شباك طنطا .


وفي الدقيقة "57"، تمكن محمد إسماعيل من إحراز الهدف الثالث في شباك نادي طنطا بعد أن أرسل هيثم الفيل بينية من منتصف الملعب تصل لمحمد إسماعيل خلف المدافعين ليراوغ الأخير الحارس علي فرج ثم يضع الكرة بسهولة في المرمى الخالي.


وعاد مصطفي البدري في الدقيقة "91"، ليتمكن من إحراز الهدف الرابع في شباك طنطا عقب استغلاله خطأ دفاعي ليتمكن من وضع الكرة في شباك علي فرج .


وعقب إحراز الهدف الرابع غادر أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول لنادي طنطا الملعب قبل انتهاء المباراة بسبب سوء الأداء والنتيجة من قبل اللاعبين .


وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا على أعتاب الهبوط بصفة رسمية عقب الهزيمة التي تلقاها مساء اليوم.


وبهذه النتيجة تواجد أسوان في المركز الـ 9 برصيد 31 نقطة بينما تواجد طنطا في المركز الأخير برصيد 17 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري.
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