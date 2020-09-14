المزين يغادر الملعب قبل انتهاء المباراة.. أسوان يضرب طنطا برباعية نظيفة ويقرّبه من الهبوط

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان فوزا مهما على منافسه طنطا برباعية نظيفة دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري.
وفي الدقيقة "57"، تمكن محمد إسماعيل من إحراز الهدف الثالث في شباك نادي طنطا بعد أن أرسل هيثم الفيل بينية من منتصف الملعب تصل لمحمد إسماعيل خلف المدافعين ليراوغ الأخير الحارس علي فرج ثم يضع الكرة بسهولة في المرمى الخالي.
وعاد مصطفي البدري في الدقيقة "91"، ليتمكن من إحراز الهدف الرابع في شباك طنطا عقب استغلاله خطأ دفاعي ليتمكن من وضع الكرة في شباك علي فرج .
وعقب إحراز الهدف الرابع غادر أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول لنادي طنطا الملعب قبل انتهاء المباراة بسبب سوء الأداء والنتيجة من قبل اللاعبين .
وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا على أعتاب الهبوط بصفة رسمية عقب الهزيمة التي تلقاها مساء اليوم.
وبهذه النتيجة تواجد أسوان في المركز الـ 9 برصيد 31 نقطة بينما تواجد طنطا في المركز الأخير برصيد 17 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري.