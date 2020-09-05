حمادة صدقي في موقف حرج داخل نادي سموحة بعد التعادل مع أسوان
السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:35 م
فرج عامر وحمادة صدقي
أصبح مصير حمادة صدقي
المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة غامضا مع الفريق على الرغم من تمسك فرج عامر رئيس النادي ببقاء المدير الفني مع النادي السكندري حتى نهاية الموسم الجاري .
وسادت حالة من الغضب بين مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر
عقب الهزيمة التي تلقائها الفريق الأول بقيادة حمادة صدقي
من نظيره الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري المصري.
وأكد مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد"، أن مجلس إدارة نادي سموحة يدرس إقالة حمادة صدقي من قيادة الفريق الأول خلال الفترة الحالية.
وتابع :"رغم تمسك البعض برحيل حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة ولكن مازال المهندس فرج عامر
رئيس النادي متمسكا بتواجد الجهاز الفني خصوصا في تلك الفترة لعدم التعرض لأي أزمات جديدة".
وعاد حمادة صدقي لصدام جديد مع نادي سموحة عقب التعادل مع نظيره أسوان "3-3"، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري المصري
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وقرر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، خصم 25 ألف جنيه على كل لاعب عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق من الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري.
وقرر أيضا فرج عامر، إيقاف مستحقات اللاعبين لنهاية الموسم الحالي من بطولة الدوري، وتحقيق المكاسب في المباريات القادمة.
وتمسك المهندس محمد فرج عامر بتطبيق العقوبة اللاعبين عقب مباراة اليوم أمام نادي أسوان لحين العودة إلي المستوي الفني المطلوب والتواجد في المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري المصري.
وأصبح حمادة صدقي في مواجهة جديدة خلال اللقاء المقبل ليبدأ صفحة جديدة مع مجلس إدارة نادي سموحة وجماهير الفريق السكندري.