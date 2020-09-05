حمادة صدقي في موقف حرج داخل نادي سموحة بعد التعادل مع أسوان

وقرر مجلس إدارة نادي

برئاسة المهندس محمد فرج عامر، خصم 25 ألف جنيه على كل لاعب عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق من الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري.