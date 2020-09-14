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برلمان

أيمن أبو العلا يستقيل من حزب المصريين الأحرار.. ويؤكد: عصام خليل ينتحر سياسيا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:37 م
الدكتور أيمن أبو
الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس برلمانية حزب المصريين الأحرار
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فريدة محمد - حسن رضوان
أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، استقالته من الحزب، اعتراضا علي سوء إدارة الدكتور عصام خليل للحزب خلال الفترة الأخيرة، مما تسبب في إضعاف بل إغراق حزب كان له شأن سياسي كبير نتيجة جهد سنوات من أعضاء الحزب في جميع المحافظات، مؤكدا "عصام خليل ينتحر سياسيا بدون مبرر".

وأضاف "أبو العلا"، في بيان رسمي له، أن سلسلة من الأخطاء ارتكبها عصام خليل خلال إدارته للحزب، منها التخلص من الأعضاء الداعمين للحزب للاستئثار بالسلطة، وتقليص أعداد الهيئة البرلمانية الحزب من ٦٤ نائبا لـ ٩ نواب، وغلق كثير من المقرات في الشارع مما أثر علي نشاط الحزب في الشارع، بل تحول من حزب المصريين الأحرار، إلي حزب عصام خليل ومن حوله، وهو ما يتعارض مع المبدأ الديمقراطي الذي قام الحزب على أساسه. 

وأشار الدكتور أيمن أبو العلا إلى أن عصام خليل، رفض دخول القائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ زعما منه باعتراضات تخص عدد المقاعد، وهو أمر غير حقيقي، وقام بفصل الأعضاء الذين دخلوا انتخابات مجلس الشيوخ تعسفيا بعدما رفض تشكيل لجنة للتنسيق مع القوي السياسية الاخري بخصوص انتخابات مجلس الشيوخ أو النواب، ورفض الاستماع لأعضاء الهيئة البرلمانية والمكتب السياسي. 

واختتم الدكتور أيمن أبو العلا بيانه، قائلًا "شاركت في المصريين الأحرار إيمانًا بالأيدولوچية التي بنينا الحزب معا متمسكين بها، ولكن ما يحدث الآن هو هدم للحزب بفعل فاعل، وهدم للكيان الذي مارسنا فيه عمل سياسي نظيف في الماضي، وهو ما لا يتسق مع مبادئي في العمل السياسي".

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