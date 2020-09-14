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فن

مع أحمد حلمي.. إسعاد يونس تشوق جمهورها للحلقة الجديدة من "صاحبة السعادة"

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:40 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الاعلامية اسعاد يونس عدة صور مع الفنان احمد حلمى من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


وعلقت اسعاد قائلة " مستعدين لحلقة النهاردة؟ استنونا الساعة ١١ مساءً على Dmc ".

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جدير بالذكر  أن أحمد حلمي، عرض له في السينما مؤخرا فيلم "خيال مآتة".


وشارك في بطولة "خيال مآتة"، منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي ‏فؤاد ‏ولطفي لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي.

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