مع أحمد حلمي.. إسعاد يونس تشوق جمهورها للحلقة الجديدة من "صاحبة السعادة"

نشرت الاعلامية اسعاد يونس عدة صور مع الفنان احمد حلمى من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وعلقت اسعاد قائلة " مستعدين لحلقة النهاردة؟ استنونا الساعة ١١ مساءً على Dmc ".
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جدير بالذكر أن أحمد حلمي، عرض له في السينما مؤخرا فيلم "خيال مآتة".
وشارك في بطولة "خيال مآتة"، منة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.
وعلقت اسعاد قائلة " مستعدين لحلقة النهاردة؟ استنونا الساعة ١١ مساءً على Dmc ".
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بـ الجلابية الصعيدى.. أحمد حلمى ضيف صاحبة السعادة.. فيديو
جدير بالذكر أن أحمد حلمي، عرض له في السينما مؤخرا فيلم "خيال مآتة".
وشارك في بطولة "خيال مآتة"، منة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.