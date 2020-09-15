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سيارات

تشابه غريب لموديلات 2021 بين لكزس LS وهيونداى النترا.. تعرف عليه

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

نستعرض معكم اليوم مقارنة بين أفضل سيارة يابانية الصنع طرحت مؤخرا بإضافات جديدة  لشكلها  الخارجي العريق وهى لكزس LS 2021 وسيارة أخرى فى ثوبها الجديد أيضا مع أبرز التقنيات العالية المزودة بها وهى هيونداى النترا 2021 والتي تتميز بشكلها الجديد كليا.


وتعتبر هذه أول عملية تجديدية تحصل عليها سيارة سيدان من شركة لكزس على جيلها الخامس الذى كانت نشأتها منذ عام 2017 كما تأتى السيارة بواجهة أمامية بمصابيح جديدة كما أنها مزودة بثلاث أضواء وضوء على شكل حرف L.


وأضافت لكزس لسيارتها السيدان اكصدام إمامى جديد يحصل على فتحات تهوية من الجوانب ويحدد بزى من النيكل كروم، كما قاموا بتغيير الشبكة الأمامية ليكون معدنيا بالكامل، ومن الخلف حدث تجديدات بسيطة بإضافة LED بالمصابيح الخلفية فقط.


أما عن هيونداى فقد طرحت شكلها الجديد كليا، وهو موديل 2021 وقد جاءت بتصميم مشتق من هيونداى سوناتا 2020 .


وتأتي السيارة هيونداى النترا 2021 بتصنيف الكوبيه رباعية الأبواب ولذلك وضعت فى منافسة كبيرة بين فئتها لباقى السيارات و لذلك يكون الشكل الخلفى قريب جدا من لكزس LS 2021 مع ان هذه يابانية الصنع أما هيونداي النترا صناعة كورية.


وتتشابه إلى حد كبير السيارة لكزس LS 2021 والسيارة هيونداى النترا 2021 من الخلف فى من حيث الجوانب الخلفية وإضاءتها الخلفية، وبالتأكيد هذه صدفة غريبة، هل هى مقصودة أم لا، في الشركتين ليس لهم أى علاقة ببعضهم البعض.
تشابه غريب لموديلات 2021 بين لكزس LS وهيونداى النترا.. تعرف عليه
تشابه غريب لموديلات 2021 بين لكزس LS وهيونداى النترا.. تعرف عليه
تشابه غريب لموديلات 2021 بين لكزس LS وهيونداى النترا.. تعرف عليه
تشابه غريب لموديلات 2021 بين لكزس LS وهيونداى النترا.. تعرف عليه
تشابه غريب لموديلات 2021 بين لكزس LS وهيونداى النترا.. تعرف عليه
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تشابه غريب لموديلات 2021 بين لكزس LS وهيونداى النترا.. تعرف عليه