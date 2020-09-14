روق.. أحمد صلاح فرحات يصور الكليب في دبي ويطرح الأغنية قريبا

يستعد الفنان أحمد صلاح فرحات لإطلاق ثاني أغانيه "روق"، ويتعاون فيها مع DB Gad ومدين حمزة ويعد هذا التعاون الثاني بينهما بعد نجاح الأغنية الأولى مزيكها التي تم طرحها على اليوتيوب وتم تصوير الكليب في دبي.





ويجرى الآن اختيار فريق عمل تصوير أغنية روق، وسيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تمهيدا لطرحها في الأيام القليلة المقبلة.





كما يستعد حاليا أحمد صلاح فرحات لترشيح الفنانين لثانى أعماله الكتابية لفيلم أبلاتين وكوندنسر وهو من فكرة وتأليف أحمد صلاح فرحات.





يذكر أن أحمد صلاح فرحات شارك في تقديم برنامج"حكايتك" مع الإعلامية دعاء صلاح، على شاشة قناة "النهار" .