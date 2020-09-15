AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لا تحتاج لسؤال.. ترامب: بوتين وكيم جونج أون أكثر ذكاءً بكثير من جو بايدن

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:16 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
وجهت جوليا ديفيس، المحللة الإعلامية الروسية، اتهاما، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتأييد نظام "الديكتاتور"، مثل الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في مقابل منافسه جو بايدن.

وأصر ترامب، أنه مما لا شك فيه أن منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، قليل الحيلة، بفارق بعيد عن زعماء العالم.

وأضافت جوليا ديفيس، أن ترامب يدعي أن بوتين وكيم جونج أون أكثر لياقة نفسية من بايدن.

وقال ترامب فى تغريدة عبر تويتررداَ على جوليا، مظهرا أنه لا يزال من المعجبين بالديكتاتوريين، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين- "لم أكن أعلم أنه حتى قد يكون هناك سؤالا عن ذلك".

وأطلق ترامب على بايدن المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي لقب "البطيء جو" أو "جو النائم"؛ بسبب خطابه الغامض، وإجاباته المرتبكة والمشتتة على الأسئلة.

وتعرض ترامب، أمس، لانتقادات؛ بسبب قراره عقد مؤتمر جماهيري، في انتهاك صارخ لقواعد ولاية نيفادا التي تقصر التجمعات على 50 شخصًا لمحاولة احتواء انتشار فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب: بوتين وقادة الصين وكوريا لاعبو شطرنج من طراز رفيع لا يستطيع بايدن منافستهم

بايدن: ترامب أوقف إحاطات الكونجرس لإخفاء مساعدة بوتين بالانتخابات الرئاسية

ترامب: بايدن لا يستطيع التفاوض مع روسيا والصين

أنا من تحتاجونه.. ترامب يقيم مؤتمرا حاشدا في نيفادا لسب بايدن

ترشيحاتنا

ميدو: الأهلي يعاني دفاعيا بعد حجازي .. وقفشة "ملوش مكان"

بعد لحظات من الفرح .. أول تعليق لـ زوج ديانا كرزون بعد القبض عليه

الأهلي والاتحاد.. الشناوي يتصدى لضربة جزاء مشكوك في صحتها وطرد أحمد فتحي

الأمن يخلي مدرجات الأهلي والاتحاد السكندري باستاد برج العرب

أخبار الرياضة| تطورات الحالة الطبية لثلاثي الأهلي بعد إصابتهم بـ كورونا.. وخالد الغندور يشيد بحكم مباراة الأهلي والاتحاد

بعد عملية تجميل أحمد سعد.. تعليق بذيء منسوب لـ ريم البارودي.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أعراض وعلاج القولون العصبى بـ اليانسون

أسعار Chevrolet شيفروليه 2020 في مصر

يسهل على الهضم ويكافح الإمساك.. تعرف ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الأناناس