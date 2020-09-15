لا تحتاج لسؤال.. ترامب: بوتين وكيم جونج أون أكثر ذكاءً بكثير من جو بايدن

وجهت جوليا ديفيس، المحللة الإعلامية الروسية ، اتهاما ، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بتأييد نظام "الديكتاتور" ، مثل الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين ، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في مقابل منافسه جو بايدن.





وأصر ترامب ، أنه مما لا شك فيه أن منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن ، قليل الحيلة ، بفارق بعيد عن زعماء العالم.





وأضافت جوليا ديفيس ، أن ترامب يدعي أن بوتين وكيم جونج أون أكثر لياقة نفسية من بايدن.





وقال ترامب فى تغريدة عبر تويتر - رداَ على جوليا، مظهرا أنه لا يزال من المعجبين بالديكتاتوريين ، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين- "لم أكن أعلم أنه حتى قد يكون هناك سؤالا عن ذلك".





وأطلق ترامب على بايدن المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي لقب "البطيء جو" أو "جو النائم"؛ بسبب خطابه الغامض، وإجاباته المرتبكة والمشتتة على الأسئلة.





وتعرض ترامب، أمس، لانتقادات؛ بسبب قراره عقد مؤتمر جماهيري، في انتهاك صارخ لقواعد ولاية نيفادا التي تقصر التجمعات على 50 شخصًا لمحاولة احتواء انتشار فيروس كورونا.