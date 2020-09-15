شكوى من انتشار القمامة بشارع عبده غريب بطره البلد

أرسل المواطن محمد فتحى،شكوى لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة في شارع عبده غريب بطره البلد التابعة الى محافظة القاهرة .

وقال فى رسالته: "نعانى نحن سكان المنطقة السابق ذكرها من انتشار القمامة ونرجو من حى برفعها القمامة، وناشدت المسئولين ضرورة رفع القمامة ومنع وضعها وتراكمها فى الشوارع بهذه الصورة".

وأشار القارئ إلى أن تجمع القمامة بهذه الصورة يؤدى إلى تلوث البيئة وانتشار الروائح الكريهه والأمراض.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.