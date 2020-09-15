أعداد المصابين في زيادة.. استشاري مناعة: مازلنا في الموجة الأولى لفيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة و المناعة بكلية لطب جامعة عين شمس، إننا مازلنا في الموجة الأولى لفيروس كورونا، و بعض الدول مثل الهند و البرازيل مازالت تعاني بشدة منه، و أعداد المصابين في زيادة.





وتابع "عقبة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج دائرة الحدث على قناة الحدث اليوم، إن منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس انه وصل عدد المصابين إلى 308 ألف على مستوي العالم وهو أكبر رقم وصلنا إليه منذ بداية الجائحة.

وأكد عقبة أن عدد الوفيات وصل إلى 950 ألف شخص علي مستوى العالم، مضيفا أن العالم لم يسجل أي تغيرات جوهرية في الفيروس و تغيرات و تحولات الفيروس لا تغير الخصائص الأساسية للفيروس لذلك مازالت قوة انتشر الفيروس و مقاومته للأدوية مازالت كما هي.





وأوضح رئيس أقسام الباطنة و المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، أن هناك تعهد تاريخي بين 10 شركات عالمية و ينص ذلك التعهد ألا تنتج أي شركة أي دواء دون التأكد من سلامته و فعاليته و ألا تتأثر الشركات بالسياسة و السياسيين و هذا ما تسير عليه الشركات الأن بغض النظر عما تعلنه الحكومات من تصريحات حول إنتاج لقاح كورونا باحثين وراء ذلك السبق فقط.



