AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بداية من اليوم.. السعودية تسمح برحلات الطيران لبعض الفئات

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:24 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت السلطات السعودية، بداية السماح لبعض الفئات من المواطنين، بالسفر إلى خارج المملكة، والعودة إليها، بداية من صباح اليوم الثلاثاء. 

وقالت السلطات السعودية، إنه تقرر بداية من صباح اليوم، السماح للفئات المستثناة بالسفر الدولي، وفق عدد من الضوابط والاشتراطات. 

وأضافت أنه تقرر السماح بدخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة، أو عمل، أو إقامة، أو زيارة.

وتابعت، أنه تم السماح بدخول المملكة والخروج منها، لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. 

وذكرت أنه تقرر رفع التعليق جزئيا عن رحلات الطيران الدولية من وإلى المملكة، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية تعيد فتح المنافذ البرية لعودة مواطنيها من الكويت والبحرين

القوى العاملة: السعودية تسمح بدخول الأزواج والزوجات والأبناء والعمالة المنزلية المرافقة عبر 4 منافذ برية

السعودية: السماح بمغادرة المواطنين ورفع قيود السفر أول يناير 2021

الداخلية السعودية: هؤلاء لهم حق الدخول والخروج من المملكة رغم قيود كورونا

بداية من الثلاثاء.. السعودية تسمح لهذه الفئات بمغادرة المملكة

شروط دخول الخليجيين إلى الأراضي السعودية

ترشيحاتنا

بعد التعليق البذيء المنسوب لها.. هجوم عنيف على ريم البارودي بسبب أحمد سعد

بالصور.. عمرو دياب يحيي أول حفل في السعودية بعد كورونا

نجل عزمي مجاهد معلقا على قنوات الإخوان: أول مرة أشوف ناس شمتانة في راجل بيحب بلده

رغم احتسابه ضربة جزاء مثيرة.. خالد الغندور يشيد بحكم مباراة الأهلي والاتحاد على غير عادته| شاهد

بعد تأجيل التتويج بالدوري.. نبيل الحلفاوى ينتقد رينيه فايلر بشدة

لأول مرة.. سكودا تطرح طراز كليك الجديد كليا.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح باسات 2020 فى مصر الشهر المقبل.. صور

شاهد.. نيسان ميكرا اليابانية في ثوبها الفرنسي الجديد

تعرف على أسعار السيارة MG بعد الزيادة الأخيرة.. صور