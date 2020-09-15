بداية من اليوم.. السعودية تسمح برحلات الطيران لبعض الفئات

أعلنت السلطات السعودية، بداية السماح لبعض الفئات من المواطنين ، بالسفر إلى خارج المملكة ، والعودة إليها ، بداية من صباح اليوم الثلاثاء.





وقالت السلطات السعودية ، إنه تقرر بداية من صباح اليوم، السماح للفئات المستثناة بالسفر الدولي، وفق عدد من الضوابط والاشتراطات.





وأضافت أنه تقرر السماح بدخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة ، أو عمل ، أو إقامة ، أو زيارة.





وتابعت ، أنه تم السماح بدخول المملكة والخروج منها ، لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.



