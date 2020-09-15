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رياضة

الزمالك يقترح إقامة مباراة ودية مع الأهلي لدعم مؤمن زكريا.. ويكشف استعدادات نصف نهائي دوري الأبطال

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:58 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن آخر استعدادات الفريق لـ مباراة نصف نهائي دوري ابطال افريقيا أمام الرجاء المغربي يوم 18 أكتوبر المقبل. 

وأضاف في تصريحات لـ قناة "ا ون تايم سبورت 1 " أن الزمالك سيسافر لـ المغرب بطائرة خاصة حيث سيرأس اسماعيل يوسف البعثة على ان يسافر جميع اعضاء المجلس مع الفريق


وأضاف أن مرتضى منصور رئيس النادي لن يسافر مع الفريق، مشددا على انه يتمنى فوز الفريق والتأهل للنهائي، وان يكون النهائي الافريقي لهذا الموسم مصريا خالصا.

وأضاف أن الجميع يتمنى مشاهدة الاهلي والزمالك يخوضون نهائي دوري ابطال افريقيا في مصر، لافتا إلى انه سيكون خير تكريم للكرة المصرية .

اما عن مؤمن زكريا نجم الاهلي فأكد ان اللاعب بحاجه للدعم والمساندة خلال الفترة الحاليه، مشيرا إلى انه حتى وان كان اللاعب رحل عن الزمالك في الماضي، ولكنه رحل باحترام، عقب انتهاء تعاقده دون اثارة اي مشاكل أو ازمات.

واقترح أحمد مرتضى اقامة مباراة وديه بين الاهلي والزمالك لدعم مؤمن زكريا.
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