شيكابالا وعبد الشافي وجنش يزورون مؤمن زكريا

زار ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عبد الشافي ، مؤمن زكريا ، لاعب الأهلي ، في منزله أمس الإثنين.





وجاءت زيارة ثلاثي الزمالك لمؤمن زكريا؛ للاطمئنان على حالته الصحية ، لا سيما في ظل علاقة الصداقة التي تجمع بينهم.





وتعرض مؤمن زكريا لمرض مزمن في الفترة الأخيرة ، أبعده عن ممارسة لعبة كرة القدم طوال الفترة الماضية.



