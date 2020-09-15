AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شيكابالا وعبد الشافي وجنش يزورون مؤمن زكريا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:28 ص
صدى البلد
Advertisements
ملك موسى
زار ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عبد الشافي، مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، في منزله أمس الإثنين. 

وجاءت زيارة ثلاثي الزمالك لمؤمن زكريا؛ للاطمئنان على حالته الصحية، لا سيما في ظل علاقة الصداقة التي تجمع بينهم.

وتعرض مؤمن زكريا لمرض مزمن في الفترة الأخيرة، أبعده عن ممارسة لعبة كرة القدم طوال الفترة الماضية.

يذكر أن جنش حرص على ارتداء قميص يحمل صورة مؤمن زكريا، عقب انتهاء مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري، والتي فاز بها الفريق الأبيض بهدف دون رد، وذلك كنوع من أنواع الدعم له.
شيكابالا وعبد الشافي وجنش يزورون مؤمن زكريا
شيكابالا وعبد الشافي وجنش يزورون مؤمن زكريا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادا لعودة الدوري.. شيكابالا يقود الزمالك فى مواجهة طنطا الودية

راجعين من جديد.. الزمالك يحقق 4 مكاسب من خوض الوديات

القمة 120.. شيكابالا يؤازر الزمالك قبل مواجهة الأهلي

وزير الرياضة يزور مؤمن زكريا فى منزله.. ويطمئن على حالة عبد الشافي الصحية

أخبار الرياضة.. وزير الرياضة يزور مؤمن زكريا.. إحالة عدلي القيعي إلى لجنة الانضباط

بصورة له مع شيكابالا.. جنش: أهلا بكم من جديد يا كابيتانو

ترشيحاتنا

اتقهرت وحبسني..عمرو سعد: أردت الغناء ولكنني اصطدمت بصوت أخي.. فيديو

أخبار الرياضة| تطورات الحالة الطبية لثلاثي الأهلي بعد إصابتهم بـ كورونا.. وخالد الغندور يشيد بحكم مباراة الأهلي والاتحاد

مدمن مهزوز.. الإخوان تنتقم من الهارب محمد علي وتدفنه حيا على الهواء ..فيديو

السعودية توجه دعوة عاجلة للعالم لمواجهة فيروس كورونا

شاهده بعد العملية.. كيف أصبح محمود سمير مريض السمنة الذي استجاب له الرئيس؟

فيديو جراف.. هجوم على ابنة رجاء الجداوي لهذا السبب

AdvertisementS

بيراميدز يكشف حقيقة طلب أحمد فتحي البقاء في الأهلي

إصابة ثنائي الأهلي بفيروس كورونا المستجد

خاص| غضب داخل الأهلي من قرارات إبراهيم نور الدين بـ مباراة الاتحاد

الأمن يخلي مدرجات الأهلي والاتحاد السكندري باستاد برج العرب

رغم احتسابه ضربة جزاء مثيرة.. خالد الغندور يشيد بحكم مباراة الأهلي والاتحاد على غير عادته| شاهد

المقاولون العرب: 100 مليون جنيه لبيع خليفة محمد صلاح داخل مصر.. تفاصيل

الاتحاد السكندري عن إصابة أحمد فتحي لـ محمود رزق: النزيف لم يتوقف حتى الآن

مرتضى منصور ساخرا من محمود الخطيب: احترف في ليفربول وشارك في ‏كأس العالم بالسنبلاوين

الأهلي والاتحاد.. الشناوي يتصدى لضربة جزاء مشكوك في صحتها وطرد أحمد فتحي

خاص| تطورات الحالة الطبيبة لثلاثي الأهلي بعد إصابتهم بـ كورونا

أخبار الرياضة| تطورات الحالة الطبية لثلاثي الأهلي بعد إصابتهم بـ كورونا.. وخالد الغندور يشيد بحكم مباراة الأهلي والاتحاد

مرتضى يلاعب الأهلي.. ميدو: وجود صالح جمعة مع كهربا خطر كبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحل الأخير لوحدته بعد وفاة زوجته.. عجوز يضع لافتة غريبة على نافذته.. صور

شاهد.. شاحنة لوري تدهس طفلًا صغيرًا وعددا من السيارات وتصطدم بمنزل| فيديو

تشابه غريب لموديلات 2021 بين لكزس LS وهيونداى النترا.. تعرف عليه