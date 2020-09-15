شيكابالا وعبد الشافي وجنش يزورون مؤمن زكريا

زار ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عبد الشافي، مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، في منزله أمس الإثنين.
وجاءت زيارة ثلاثي الزمالك لمؤمن زكريا؛ للاطمئنان على حالته الصحية، لا سيما في ظل علاقة الصداقة التي تجمع بينهم.
وتعرض مؤمن زكريا لمرض مزمن في الفترة الأخيرة، أبعده عن ممارسة لعبة كرة القدم طوال الفترة الماضية.
يذكر أن جنش حرص على ارتداء قميص يحمل صورة مؤمن زكريا، عقب انتهاء مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري، والتي فاز بها الفريق الأبيض بهدف دون رد، وذلك كنوع من أنواع الدعم له.