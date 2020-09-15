بسبب حزب الله.. وزير الخارجية الأمريكي ينتقد فرنسا

انتقد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، امتناع فرنسا عن تصنيف حزب الله اللبناني كـ"منظمة إرهابية".





وقال بومبيو- وفق ما نقلته "العربية" السعودية- إنه يجب على فرنسا الوقوف إلى الحرية، وليس مع نظام إيران، مضيفا أن حزب الله اللبناني هو الوكيل الإيراني في لبنان لما يقرب من 3 عقود.





ومن ناحية أخرى، أكدت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، جيرالدين جريفت، أن واشنطن تعمل على جميع الأصعدة لمكافحة الفساد في لبنان.





وأضافت جريفت ، أن حزب الله ليس حزبا سياسيا، وستواصل الولايات المتحدة محاسبته على أفعاله.



