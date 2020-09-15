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رياضة

لو بإيدي كنت حبسته...عماد متعب يوجه رسالة لـ صالح جمعة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:29 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
وجه عماد متعب نجم الاهلي والمنتخب السابق رسالة لـ صالح جمعه نجم الفريق، حيث طالبه بضرورة الالتزام التام مع الفريق؛ حتي يعود للتشكيل الأساسي خلال الفترة المقبلة .

وأكد عماد متعب في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت "، "لو كان بإمكاني؛ كنت حبسته"؛ حتى لا يخرج سوى للمران والمباريات فقط، مشددا على ان صالح جمعه يمتلك إمكانيات ومؤهلات رائعة. 

وأضاف عماد متعب أنه أخبر صالح جمعه في أحد المرات انه يتعجب من حب الجماهير الشديد له؛ على الرغم من كل ما قام به في الماضي .

وأكمل أن الاهلي قدم العديد من الفرص لـ صالح طوال السنوات الماضية، مشددا على ان الاهلي كيان كبير، ويجب على "صالح" أن يقدر تلك النعمة .
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