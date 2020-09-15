باحث: الإخوان خونة وينشرون آلاف الشائعات على السوشيال ميديا.. فيديو

قال عمرو فاروق، الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية، إنه لم يعد شكل الخيانة واضحا كالتجسس، لافتًا إلى أن ما يفعله المرتزقة المنتمين لل جماعة الإرهابية لتشويه صورة الدولة شكل من أشكال الخيانة.





موضحًا أن الجماعة الإرهابية على مدار تاريخها استخدمت الشائعات والأكاذيب لخدمة مصالحها.





وأضاف عمرو فاروق،، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجماعة تعتمد على الجهاد الإلكترونى وفقًا لما يسمى بأدبيات فقه الاستضعاف وذلك وفقًا للتغيرات السياسية والرفض الشعبى والخسائر الإنسانية التى تكبدتها الجماعة.





وتابع أن الجماعة الارهابية لديها هدف واضح وهو إسقاط الدولة المصرية وتحقق مجموعة من المنطلقات التي من خلالها تحقيق المشروع من خلال التأثير النفسي والاستقطاب الفكرى.





وأوضح أن الاستقطاب عن بعد من خلال إطلاق آلاف الشائعات من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك لتزييف الوعى والعقلى الجمعي للمجتمع وخفض الروح المعنوية وتفكيك الظهير الشعبى المؤيد للنظام السياسي وتشويه صورة رئيس الدولة.