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أسماء مصطفى: الجماعة الإرهابية تفرغت للردح وبث الشائعات.. فيديو

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:35 ص
أسماء مصطفى
أسماء مصطفى
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آيات أحمد
قالت الإعلامية أسماء مصطفى، إن أعداءنا طوال الوقت يعملون على الفبركة التى تخص مصر، من أى اتجاه من خلال قص جزء من تصريح أو فيديو، لافتة إلى أن قنوات الجماعة الإرهابية لا يوجد بها أى نوع من المهنية أو الشرف أو الأصول للمهنة.


وأضافت أسماء مصطفى، خلال حديثها ببرنامج  "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن عادة قناة الجزيرة وقنوات الإخوان هي فبركة الأخبار وعمل جدل فى مصر من خلال الفيديوهات والتصريحات المقتطعة التى تنشر على مواقع التواصل الاجتماعى.


وأكدت أنه يتم دفع أموال ودولارات كثيرة  لفبركة الأخبار وبث الشائعات، منوهة إلى أنه يتم دفع الأموال لنشر الأكاذيب والصور المفبركة والفيديوهات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعى.


وأوضحت أن المصريين طردوا جماعة الإخوان الإرهابية ونسفوا مشروعهم، مشيرة إلى أن المصريين لا يصدقون الكذب ولا يساندون الإرهاب، لافتة إلى أن الجماعة الإرهابية تبث الشائعات من تركيا وتفرغوا لـ"الردح".



وشددت على أن الدولة المصرية لا تخبئ شيئًا عن  المصريين، مشيرة إلى أن الرئيس لديه المصداقية ويتكلم بشفافية مع الشعب المصرى.
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