تشغيل مركز الاختبارات المركزية الإلكتروني بجامعة بنها "صور"

وقال الدكتور محمد عبد الفتاح مدير المركز انه تم الانتهاء من كل الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لمركز الاختبارات من توصيل شبكة الاتصالات والإنترنت.

وقال الدكتور محمد عبد الفتاح مدير المركز انه تم الانتهاء من كل الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لمركز الاختبارات من توصيل شبكة الاتصالات والإنترنت.

وقال الدكتور محمد عبد الفتاح مدير المركز انه تم الانتهاء من كل الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لمركز الاختبارات من توصيل شبكة الاتصالات والإنترنت.

وأشار إلى أنه تم إجراء أول اختبار إلكتروني تجريبي لطلاب كلية الطب البيطري داخل المركز، وذلك استعدادًا لإجراء الامتحانات ال‘لكترونية بالمركز هذا العام.