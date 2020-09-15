تشغيل مركز الاختبارات المركزية الإلكتروني بجامعة بنها "صور"

عقد مركز الاختبارات المركزية الإلكترونية بجامعة بنها أول اختبار الكتروني تجريبي لطلاب كلية الطب البيطري.
وقال الدكتور محمد عبد الفتاح مدير المركز انه تم الانتهاء من كل الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لمركز الاختبارات من توصيل شبكة الاتصالات والإنترنت.
وأشار إلى أنه تم إجراء أول اختبار إلكتروني تجريبي لطلاب كلية الطب البيطري داخل المركز، وذلك استعدادًا لإجراء الامتحانات ال‘لكترونية بالمركز هذا العام.
يذكر أن مركز الاختبارات المركزية يسع لـ ٧٠٠ جهاز كمبيوتر على ١٢ معمل حاسب آلي لإقامة الاختبارات الالكترونية لـ ٧٠٠ طالب في وقت واحد وجميع المعامل مزودة بكاميرات مراقبة.
كما أن المركز مزود بالانترنت فائق السرعة لاستضافة الاختبارات الإلكترونية عن بعد، ويوجد نظام الإلكتروني لإدارة software الاختبارات الالكترونية تم بواسطة مركز التعلم الإلكتروني بالجامعة.