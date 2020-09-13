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تعليم

توليد طاقة هجينة.. 7 معلومات عن مشروع بحثى لتوليد الكهرباء للقرى السياحية بجامعة بنها

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:10 ص
الفريق البحثي
الفريق البحثي
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إبراهيم الهوارى
نجح فريق بحثى بكلية الهندسة ببنها التابعة لجامعة بنها فى التوصل إلى مشروع بحثى يهدف إلى إنتاج الطاقة المتجددة.

من جانبه تابع الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث المشروع والتقى باعضاء الفريق البحثى داخل الكلية بحضور الدكتور عارف سليمان عميد الكلية والدكتور هشام البطش رئيس قسم الهندسة الميكانيكية والباحث الرئيسي على المشروع.

وينشر موقع صدى البلد الإخبارى أهم 7 معلومات عن المشروع الجديد:
- المشروع يهدف إلى توليد الكهرباء باستخدام توربينات صغيرة الحجم حديثة.
- يتم استخدام توربينة رياح أفقية المحور لتوليد الكهرباء عن طريق الاستفادة من طاقة الرياح الموجودة في المواقع جنبا إلى جنب مع الطاقة المتولدة باستخدام الخلايا الطاقة الشمسية.
- يتم تخزين الطاقة في البطاريات مما يتيح الطاقة طوال اليوم وتوليد الكهرباء وإنارة الطرق والقرى السياحية في المدن الساحلية.
- المشروع يتم تمويله من صندوق حساب البحوث العلمية بالجامعة بتكلفة 300 ألف جنيه.
- يأتي المشروع فى اطار دعم المشاريع القومية وخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بتنوع مصادر الطاقة لإنتاج طاقة نظيفة حفاظا على البيئة واستثمارا  للمصادر الطبيعية للطاقة التي تنعم بها مصر.
- يهدف لإنتاج وحدات توليد طاقة كهربية هجينة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
 -يمكن استخدام الطاقة في القرى السياحية بالساحل الشمالي أو الموجودة على ساحل البحر الأحمر.
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