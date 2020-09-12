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تعليم

بتمويل من الجامعة.. مشروع بحثي بهندسة بنها لإنتاج طاقة كهربائية هجينة.. صور

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:13 ص
مشروع بحثى بهندسة
مشروع بحثى بهندسة بنها
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إبراهيم الهوارى
تابع الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث أحد المشروعات البحثية التي تمولها الجامعة وتهدف إلى إنتاج الطاقة المتجددة بكلية الهندسة ببنها.


جاء ذلك بحضور الدكتور عارف سليمان عميد الكلية والدكتور هشام البطش رئيس قسم الهندسة الميكانيكية والباحث الرئيسي علي  المشروع وكذلك الفريق البحثي التابع للمشروع .

وقال الجيزاوي إن هذا  المشروع يهدف إلى توليد الكهرباء باستخدام توربينات صغيرة الحجم حديثة حيث يتم إستخدام توربينة رياح أفقية المحور لتوليد الكهرباء عن طريق الاستفادة من طاقة الرياح الموجودة في المواقع جنبا إلى جنب مع الطاقة المتولدة باستخدام الخلايا الطاقة الشمسية ويتم تخزين الطاقة في البطاريات مما يتيح الطاقة طوال اليوم وتوليد الكهرباء وإنارة الطرق والقرى السياحية في المدن الساحلية .

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن تمويل هذا المشروع يأتي من صندوق حساب البحوث العلمية بالجامعة ويأتي فى اطار دعم المشاريع القومية و خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ بتنوع مصادر الطاقة لإنتاج طاقة نظيفة حفاظا على البيئة واستثمارا  للمصادر الطبيعية للطاقة التي تنعم بها مصر.

ويهدف لإنتاج وحدات توليد طاقة كهربائية هجينة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن استخدامها في القرى السياحية بالساحل الشمالي أو الموجودة على ساحل البحر الأحمر.
بتمويل من الجامعة.. مشروع بحثي بهندسة بنها لإنتاج طاقة كهربائية هجينة.. صور
بتمويل من الجامعة.. مشروع بحثي بهندسة بنها لإنتاج طاقة كهربائية هجينة.. صور
بتمويل من الجامعة.. مشروع بحثي بهندسة بنها لإنتاج طاقة كهربائية هجينة.. صور
بتمويل من الجامعة.. مشروع بحثي بهندسة بنها لإنتاج طاقة كهربائية هجينة.. صور
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