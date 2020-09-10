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تعليم

رئيس جامعة بنها يفتتح مسجد المدينة الجامعية وورشة إعادة تدوير مخلفات الأخشاب.. صور

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:24 م
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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إبراهيم الهوارى
قام الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها يرافقه الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية لمتابعة أعمال وإحلال وتجديد وافتتاح مسجد المدينة الجامعية بنين بكفر سعد وذلك في اطار حرص جامعة بنها علي متابعة أعمال الصيانة والتجديدات بالمدن الجامعية بكفر سعد استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وشملت عملية التجديدات أعمال طلاء الحوائط وفرش أرضيات المسجد بالموكيت على مساحة 160 مترا.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال سوسة المشرف العام علي المدن الجامعية والدكتور أشرف عواد مشرف المدينة الجامعية بكفر سعد، ورفعت نان الأمين المساعد للشئون الإدارية والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية.

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة أعمال إحلال وتجديد ورشة إعادة تدوير مخلفات وبواقي وكسر الأخشاب والتي نقلت من مركز الخدمة والأنشطة الطلابية إلى المدن الجامعية لإعادة صيانتها وتشغيلها حيث تشمل ٩ أجهزة، وأصبحت هذه الورشة إضافة جديدة لمركز الخدمة العامة بالمدن الجامعية يمكن استخدامها فى إعادة تدوير مخلفات الاخشاب على مستوى كليات الجامعة ومنشآتها.

وجدير بالذكر أن صيانة وإعادة تشغيل هذه الورشة تم بمعرفة وأيادى إدارة الشؤون الفنية بقطاع المدن والحائزة على المواصفة القياسية ٩٠٠١ لسنة  ٢٠١٥.
رئيس جامعة بنها يفتتح مسجد المدينة الجامعية وورشة إعادة تدوير مخلفات الأخشاب.. صور
رئيس جامعة بنها يفتتح مسجد المدينة الجامعية وورشة إعادة تدوير مخلفات الأخشاب.. صور
رئيس جامعة بنها يفتتح مسجد المدينة الجامعية وورشة إعادة تدوير مخلفات الأخشاب.. صور
رئيس جامعة بنها يفتتح مسجد المدينة الجامعية وورشة إعادة تدوير مخلفات الأخشاب.. صور
رئيس جامعة بنها يفتتح مسجد المدينة الجامعية وورشة إعادة تدوير مخلفات الأخشاب.. صور
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