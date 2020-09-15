إحصاء : ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى 1ر4 % بسبب كورونا

كشفت بيانات مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى 1ر4 % في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو، نتيجة تضرر عدد من القطاعات بشدة من أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت البيانات - حسبما ذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /الثلاثاء/ - أن إجمالي عدد العاطلين عن العمل خلال الفترة سالفة الذكر ارتفع بواقع 62 ألفا، ليتجاوز 4ر1 مليون شخص.

وكان معدل البطالة في بريطانيا قد استقر عند 9ر3 % خلال الفترة بين أبريل وحتى يونيو، فيما يتوقع بنك إنجلترا أن يتضاعف معدل البطالة إلى 5ر7 % بحلول نهاية العام الجاري.



