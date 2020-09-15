حكايات من زمن فات.. كواليس الإطاحة بإسماعيل يس من عرش الكوميديا لصالح فؤاد المهندس

كثيرة هي الحكايات والأسرار في حياة المشاهير والأدباء والمثقفين، التي غالبًا ما يكون لها انعكاس مباشر أو غير مباشر على إبداعاتهم ومنتجهم الثقافي والإبداعي.





ويسلط "صدى البلد" الضوء من خلال باب "حكايات من زمن فات" ،على المواقف والكواليس التى أثرت على مسيرة وإبداع هؤلاء العظماء.





ومن بين هؤلاء الفنان الكبير إسماعيل ياسين، الذى تحل اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر، ذكرى ميلاده التى توافق 15/09/1912، ونستعرض في هذا التقرير كواليس تسبب شخصية من جهة سيادية فى إزاحته من الساحة الكوميدية لصالح فؤاد المهندس .

حكايات من زمن فات.. كواليس تحول سراج منير من ملاكم إلى فنان

ولد إسماعيل ياسين في مدينة السويس في 15 سبتمبر عام 1912، حتى اكتشفه فنيا فؤاد الجزايرلي الذى قدمه في فيلم "خلف الحبايب" عام 1939، وانضم بعدها لفرقة علي الكسار وخلال تلك الفترة تميز في غناء المونولوجات.

أسس إسماعيل ياسين فرقة مسرحية تحمل اسمه قدم من خلالها عددًا من الفنانين الذين صاروا نجوما، و كون مع الكاتب والشاعر أبو السعود الإبياري ثنائيًا سينمائيًا ومسرحيا ناجحا جدا حتى انحسرت عنه الأضواء قبل وفاته .





كشفت أرملة نجل إسماعيل ياسين أن شخصية سيادية تعمدت إنهاء أسطورة حماها الفنان الشهير إسماعيل ياسين، بغرض تمهيد الساحة لظهور فؤاد المهندس.





وأوضحت أن فؤاد المهندس لم يكن له اى علاقة بهذا المخطط الخاص بإنهاء اسطورة إسماعيل ياسين ، ولكن كان هناك شخصية سيادية تسببت في الإطاحة بإسماعيل ياسين من عرش الكوميديا لصالح فؤاد المهندس.