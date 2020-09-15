AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بينهم واحدة للتجارة الحرة .. الإمارات وإسرائيل تدرسان توقيع 8 اتفاقات اقتصادية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:15 ص
الإمارات وإسرائيل
الإمارات وإسرائيل تدرسان توقيع 8 اتفاقيات اقتصادية
Advertisements
سمر صالح
نقل موقع "i24news" الإسرائيلي ، عن وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق، أن الإمارات وإسرائيل تناقشان صياغة 8 اتفاقات في مجال التجارة والاقتصاد.

ومن الاتفاقات التي تتم مناقشتها وثيقة لتجنب فرض الجمارك المزدوج بين البلدين. 

ووفقا للموقع فإن الوزير الإماراتي ، أشار إلى أن الإمارات وإسرائيل تدرسان إمكانية التجارة الحرة بينهما في مرحلة لاحقة.

وأضاف الوزير الإماراتي ، أن مثل هذه التفاهمات والاتفاقيات لا يمكن اعتبارها تحصيل حاصل، لأن الأمر يتعلق بالتعاون بين اقتصادين متطورين في منطقة الشرق الأوسط ، وهو ما يستدعي استغلال هذه الفرصة.

وجاءت تصريحات الوزير الإماراتي ، خلال جلسة افتراضية عقدت عبر الإنترنت لمجلس الأعمال التجارية للإمارات والولايات المتحدة، وفقا لما ذكره موقع "i24news".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكومة الوفاق تسلم الجمارك الليبية لتركيا بعقد ممتد إلى 8 سنوات

خطوة تاريخية.. فورين بوليسي: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي أول إنجاز دبلوماسي حقيقي لترامب

البيت الأبيض: لا بنود سرية خاصة بمبيعات السلاح في اتفاق الإمارات وإسرائيل

اطلع عليها محمد بن راشد.. أبرز ما جاء بخطة الخمسين للإمارات

موقع إسرائيلي يشرح لماذا تنزعج تركيا وإيران من اتفاق الإمارات وإسرائيل

ترشيحاتنا

نقل المخرج مراد منير للمستشفى بعد إصابته بجلطة

في ذكرى ميلاد إسماعيل ياسين.. قصة خلافه مع عبد الحليم حافظ

هوس حب الشهرة والمال.. خط نجدة الطفل: مقلب أحمد حسن وزينب سخيف وغير مقبول

حرارته 464 درجة مئوية.. ناسا تدرس إرسال بعثات إلى كوكب الزهرة.. وهذا ما حدث لأول مركبة اقتربت منه

تصل للحبس والغرامة.. 3 عقوبات تنتظر مدخني الشيشة بعد تجديد حظرها

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يسخر من الخطيب.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع فايلر.. نجم مانشستر يونايتد يتهم محمد صلاح بالأنانية

AdvertisementS

شيخ مشهور يقتل سائق توك توك بسبب أغاني المهرجانات.. والد الضحية: كان ضهرى وسندى وشايل البيت

بـ 49 صوتًا.. مرشح مصر يحصد أعلى الأصوات في انتخابات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

حليت في عيني بعد طلاقها.. الأب المتهم بمواقعة ابنته: عاشرتها غصب عنها

حريق جديد في العاصمة اللبنانية بيروت.. فيديو

التضامن تبدأ صرف مساعدات كرامة.. اليوم

بسبب الشورت.. إيقاف مراقب مباراة الزمالك والإنتاج الحربي لنهاية الموسم

شاهد.. القبض على "شاب تيك توك" يلقي زجاجات مياه على السيارات في القاهرة لزيادة المشاهدة

"الخطيب مش ابن الأهلي".. ملخص تصريحات مرتضى منصور المثيرة للجدل

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يسخر من الخطيب.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع فايلر.. نجم مانشستر يونايتد يتهم محمد صلاح بالأنانية

هوس حب الشهرة والمال.. خط نجدة الطفل: مقلب أحمد حسن وزينب سخيف وغير مقبول

تصل للحبس والغرامة.. 3 عقوبات تنتظر مدخني الشيشة بعد تجديد حظرها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات أرخص سيارة في مصر 2020.. صور

أسعار و مواصفات رينو داستر renault duster اليوم في مصر .. صور

بعد قرن من تغلبه على الإنفلونزا الإسبانية.. معمر 102 عام يقهر فيروس كورونا