بينهم واحدة للتجارة الحرة .. الإمارات وإسرائيل تدرسان توقيع 8 اتفاقات اقتصادية

نقل موقع "i24news" الإسرائيلي ، عن وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق، أن الإمارات وإسرائيل تناقشان صياغة 8 اتفاقات في مجال التجارة والاقتصاد.





ومن الاتفاقات التي تتم مناقشتها وثيقة لتجنب فرض الجمارك المزدوج بين البلدين.





ووفقا للموقع فإن الوزير الإماراتي ، أشار إلى أن الإمارات وإسرائيل تدرسان إمكانية التجارة الحرة بينهما في مرحلة لاحقة.





وأضاف الوزير الإماراتي ، أن مثل هذه التفاهمات والاتفاقيات لا يمكن اعتبارها تحصيل حاصل، لأن الأمر يتعلق بالتعاون بين اقتصادين متطورين في منطقة الشرق الأوسط ، وهو ما يستدعي استغلال هذه الفرصة.





وجاءت تصريحات الوزير الإماراتي ، خلال جلسة افتراضية عقدت عبر الإنترنت لمجلس الأعمال التجارية للإمارات والولايات المتحدة، وفقا لما ذكره موقع "i24news".