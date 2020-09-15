قصور الثقافة تتحدى كورونا.. إبداعات ناشري الهيئة تخرج للنور.. أعمال مترجمة وكتب فلسفة في أيدي القراء

لم تتأثر إدارة النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة ، بأزمة جائحة كورونا، وتحدى العاملون بالإدارة الأزمة، وواصلت عملها في إصدار العديد من الإصدارات، طبقًا للخطة التي وضعتها الهيئة بداية من العام الجديد، لنشر الإبداعات والأعمال الأدبية المختلفة.









وطرحت الهيئة مؤخرًا، بعض العناوين التي انتهت بالفعل من طباعتها في اليومين الماضيين، وهم كالتالي:





من سلسلة ذاكرة الكتابة ثلاثة عناوين، وهم: المسرحيات السياسية، والمسرحيات المجهولة للناقد الكبير فؤاد دوارة، في الكتاب الأول يتناول المسرحيات السياسية، وأثر وتأثير السياسية علي مسرح توفيق الحكيم، وفي الكتاب الثانى يتناول بدايات هذا الرائد المسرحي في أعماله الأولى والكتابين من الدراسات المهمة في دراسة مسرح الحكيم، قدم لهذه الطبعة الناقد والمؤرخ المسرحى عمرو دوارة، والكتاب الثالث في السلسلة، والرابع الذى تنشره قصور الثقافة للراحل الكبير الدكتور حسين فوزي كتاب "سندباد عصري" جولات في المحيط الهندى.















ومن سلسلة أصوات أدبية ديوان "تى شيرت واسع بكل الألوان" للشاعر الكبير أمجد ريان، ومن سلسلة آفاق عالمية رواية الغثيان لجان بول سارتر ترجمة فتحى العشري، ومن سلسلة حكايات مصر كتاب "قضايا التنوير" لدكتورة أمانى فؤاد، وأربعة كتب من سلسلة الدراسات الشعبية أربعة كتب، النظرة في المأثور الشعبي لأسامة الفرماوى، وكتاب من دفتر حواديت جدتى جمع وتدوين محمد حسن غانم، وكتاب أغانى الحنة السويسي جمع وتدوين حسن الإمام، وكتاب الحداء جمع وتدوين خالد العجيزى.





ومن سلسلة إبداعات "ديوان الورد" لمحمد هلال.









وتستعد الهيئة لإصدار مجموعة أخرى من الأعمال الأدبية في باقي السلاسل وهم:

في سلسلة الفلسفة فتطرح كتاب "الفكر العربي وقضايا الحياة اليومية" من تأليف الدكتور كرم عباس، وأيضًا كتاب "التعرف لمذاهب أهل التصوف" لأبو بكر الكلاباذي، وكتاب "الفلسفة والمستقبل" تأليف الدكتور رمضان بسطاويسي، وأخيرا تطرح السلسلة كتاب "اللمع" تأليف أبو نصر الطوسي.









أما في سلسلة السينما فتطرح كتاب "دليل نجيب محفوظ السينمائي"، منتأليف نادر علي، وأيضًا كتاب "مأثورات شعرية في السينما الروائية المصرية".









عن سلسلة "حكايات مصر" فتطرح كتاب" الوثائق السرية لحكم الجماعة الفاشية"من تأليف الكاتب الصحفي خالد حنفي، كما تطرح كتاب "رسائل الزعماء السياسيين"، كما تطرح كتاب" نجوم السعادة"، من تأليف عاطف النمر"، وأخيرًا كتاب " حكايات حارتنا كان يا ما كان" تأليف الدكتور محمد إبراهيم.











أما سلسلة كتابات نقدية فتطرح "الخطاب القصصي عند يوسف إدريس" تأليف الروائي والقاص عمرو العادلي، كما تطرح" الشعر والتأويل والنقاد" من تأليف الدكتور يوسف نوفل، وأخيرًا كتاب" التجربة والأثر"، تأليف الدكتور عبد الوهاب عبد الرحمن.









أما سلسلة "نصوص مسرحية" فتطرح 4 كتب هي مسرحية "المجنونة" تأليف الكاتب المسرحي نسيم مجلي، ومسرحية" تجارب"، للكاتبة المسرحية نسرين نور، ومسرحية أنهم يبعون الحمير" للكاتب المسرحي سعيد حجاج، وأخيرًا تطرح السلسلة مسرحية "الرحايا" للكاتب المسرحي والباحث نعيم الأسيوطي.





أما سلسلة إبداعات والتي تهتم بالنشر للكتاب الشباب، فتطرح ديواني شعر ومجموعة قصصية، والديوان الأول جاء تحت عنوان "خروج آمن من الشرايين" من تأليف الشاعرة هالة عصفور، أما الديوان الآخر فجاء تحت عنوان "منهك كأنه المعجزة"، تأليف مرة أبو ضيف، كما تطرح السلسلة المجموعة القصصية "الرقصة الأخيرة" تأليف هبة حمدي.