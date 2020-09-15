حصيلة حملات القليوبية.. وقف الأعمال في مباني مخالفة ومصادرة معدات البناء في الخصوص وطوخ

شنت الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية حملات مكبرة لوقف أعمال مباني مخالفة في مهدها حيث شن اللواء اللواء نادر سعيد رئيس مدينة الخصوص حملة ضد بناء مخالف بالمدنية.





وأسفرت الحملة عن التصدي لبعض حالات البناء المخالفة وتم التحفظ على مواد البناء والونش المستخدمة في البناء وتم إيقاف أعمال البناء واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإزالة أعمال البناء المخالف وتمت السيطرة عليها.



وفي طوخ قام إيهاب مهدي رمضان رئيس الوحدة المحلية بقرية ترسا من التصدي لبناء مخالف وعدم السماح بأي مخالفات جديدة بتوجيهات اللواءعبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة اليقظة التامة والمتابعة المستمرة حيث تم ضبط حالة بناء مخالف بداءرة الوحدة والاشتراك مع مركز شرطة طوخ تم ضبط المخالف وإحالته للنيابة العسكرية.



كان محافظ القليوبية قرر تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء فى المحافظة بنسبة تراوح من 10 إلى 50% حيث وصل سعر المتر فى القرى 50 جنيها وذلك ضمن التسهيلات التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مؤكدا أنه تم التنبيه على المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية للتسهيل في الإجراءات على المواطنين.



وشدد المحافظ، على رؤساء المدن والأحياء والوحدات القروية والمراكز التكنولوجية بفتح منافذ أخرى مع التي جرى تخصيصها لاستقبال طلبات التصالح قبل انتهاء المدة المحددة لاستيعاب كل الطلبات.

