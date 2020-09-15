AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حصيلة حملات القليوبية.. وقف الأعمال في مباني مخالفة ومصادرة معدات البناء في الخصوص وطوخ

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:09 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
شنت الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية حملات مكبرة لوقف أعمال مباني مخالفة في مهدها حيث شن اللواء اللواء نادر سعيد رئيس مدينة الخصوص حملة ضد بناء مخالف بالمدنية.

اقرأ أيضا:
وأسفرت الحملة عن التصدي لبعض حالات البناء المخالفة وتم التحفظ على مواد البناء والونش المستخدمة في البناء وتم إيقاف أعمال البناء واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإزالة أعمال البناء المخالف وتمت السيطرة عليها.

وفي طوخ قام إيهاب مهدي رمضان رئيس الوحدة المحلية بقرية ترسا من التصدي لبناء مخالف وعدم السماح بأي مخالفات جديدة بتوجيهات اللواءعبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة اليقظة التامة والمتابعة المستمرة حيث تم ضبط حالة بناء مخالف بداءرة الوحدة والاشتراك مع مركز شرطة طوخ تم ضبط المخالف وإحالته للنيابة العسكرية.

كان محافظ القليوبية قرر تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء فى المحافظة بنسبة تراوح من 10 إلى 50% حيث وصل سعر المتر فى القرى 50 جنيها وذلك ضمن التسهيلات التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مؤكدا أنه تم التنبيه على المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية للتسهيل في الإجراءات على المواطنين.

وشدد المحافظ، على رؤساء المدن والأحياء والوحدات القروية والمراكز التكنولوجية بفتح منافذ أخرى مع التي جرى تخصيصها لاستقبال طلبات التصالح قبل انتهاء المدة المحددة لاستيعاب كل الطلبات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يشهد حملة لإزالة المبانى المخالفة ببنها.. صور

ارتفاع طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالقليوبية لـ 60931 طلبا

وجه بحصر شامل.. محافظ الفيوم يتابع موقف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة

محافظ الفيوم يشدد على سرعة إنهاء ملفات التصالح

30 سبتمبر آخر موعد.. 489 مليون إجمالى عائد التصالح في مخالفات البناء بـ المنوفية

50 جنيها في القرى.. محافظ القليوبية: تسهيل جميع إجراءات التصالح مع مخالفات البناء.. و116 ألف طلب وتحصيل 644 مليون جنيه

ترشيحاتنا

من أمام الأهرامات.. رانيا يوسف بفستان قصير

"الخطيب مش ابن الأهلي".. ملخص تصريحات مرتضى منصور المثيرة للجدل

تقارير: الزمالك يتوصل لاتفاق مع عمر خربين نجم الهلال السعودي

في ذكرى ميلاده.. قصة رحيل مخلص البحيري بـ حادث سير مأساوي

الرئيس السيسي يوقع تعديلات لبعض أحكام عدد من القوانين

حليت في عيني بعد طلاقها.. الأب المتهم بمواقعة ابنته: عاشرتها غصب عنها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات واسعار رينو لوجان renault logan .. صور

بفستان أصفر.. رانيا يوسف تتألق في أحدث ظهور لها

نجت من موت محقق بأعجوبة| شاهد لحظة سقوط طفلة 4 أعوام من نافذة منزلها