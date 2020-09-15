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محافظات

تطوير طريق شركات البترول في القليوبية بتكلفة 90 مليون جنيه

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:28 ص
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى
واصل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية من جولاته التفقدية المفاجئة بحي شرق شبرا الخيمة يرافقه الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق الخيمة.

وتابع المحافظ آخر مستجدات اعمال التطوير ومتابعه اعمال رفع المخلفات بعزبه افندينا لبدء اعمال الرصف كما تفقد آخر التطورات بأعمال الرصف خلف شركات البترول.

كما وجه بتكثيف المعدات بالموقع للإنتهاء من المشروع والتنسيق مع كافة الأطراف لاستكمال نقل مرافق الكهرباء والغاز والبترول في القطاع الثاني بطول 2 كم2، والذي يبدأ من المسجد حتي نهاية سور شركات البترول.

ويذكر أنه جارى أعمال رفع كفاءة وتوسعة طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد بتكلفة 90 مليون جنيه، بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد.

كما انه جاري أعمال التدبيش والرصف لتوسعة الطريق ورصفه وإنشاء كورنيش حضارى لائق، وحرم آمن وجراجات للشركات وإنهاء العشوائية والتكدسات التي كانت تسيطر على المنطقة بالكامل وتعوق الحركة المرورية.
تطوير طريق شركات البترول في القليوبية بتكلفة 90 مليون جنيه
تطوير طريق شركات البترول في القليوبية بتكلفة 90 مليون جنيه
تطوير طريق شركات البترول في القليوبية بتكلفة 90 مليون جنيه
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