10 آلاف فدان بنظام الري المطور.. «صدى البلد» داخل أول مزرعة تستخدم تقنيات حديثة للزراعة في القليوبية.. شاهد

تشهد الدولة اهتماما كبيرا بالفلاح و الأراضى الزراعية ، حيث تم تطوير الزراعة ودعم الفلاح المصرى وتوفير الأسمدة والمستلزمات الزراعية.









وأطلقت مديرية الزراعة فى القليوبية حملات إرشادية لتوعية مزارعي محافظة القليوبية، بأهمية التحول إلى نظم الري الحديث، والتقنيات الحديثة لزيادة الإنتاج وترشيد استخدام المياه.

















من ناحية أخرى، بدأ عدد من أصحاب المزارع بقرى طوخ وبنها فى تطبيق منظومة الري الحديث واتباع الممارسات الزراعية السليمة الحديثة بما ساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل المنزرعة، وترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري، وبالتالى زيادة دخل المزارع ورفع مستوى معيشته.









وتعد مزرعة الموالح بقرية كوم الأطرون مركز طوخ بمحافظة القليوبية، والمحمل عليها نخيل برحي وقشطة، على مساحة إجمالية حوالي 45 فدانا، نموذجًا يحتذى به والأولى في مركز طوخ، والتي يتم فيها استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة ويتم ريها بالكامل بنظام التنقيط.









وقال الحاج فتحى عبد الرحمن، صاحب المزرعة، إنه قام بتحويل مزرعته من رى بالغمر إلى رى بالتنقيط، مما أدى إلى خفض تكاليف الري وتقليل كميات الأسمدة المستخدمة مقارنة بالري بالغمر.









ووجه عبد الرحمن الشكر لمسئولى الزراعة على تنظيم دورات إرشادية للمزارعين واستخدام الأساليب الحديثة فى الزراعة، مما يساهم في رفع كفاءة توزيع الأسمدة، وتوفير العمالة، والحد من انتشار ونمو الحشائش، وتوفير كميات مياه الري، فضلا عن إمكانية ري الأراضي الثقيلة والأراضي الخفيفة بكفاءة عالية، مما يساهم في زيادة الإنتاجية الفدانية ودخل المزارع.









من جهته، أكد المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن القليوبية تعد من المحافظات الزراعية الهامة والتي تحتل مرتبة كبيرة في تصدير بعض المحاصيل ومنها الفراولة والموالح، لافتا إلى أنه يتم تكثيف العمل على الندوات وأيام الحقل، لتوعية المزارعين بأهمية التحول إلى أساليب الرى الحديثة والتواصل المستمر مع المزارعين.









وأكد زايد أهمية التحول إلى أنظمة الرى الحديث، خاصة بعد المبادرات التى أطلقتها الدولة ممثلة في مبادرة التحول لأنظمة الرى الحديث من خلال الدعم الفني الذي تقدمه وزارة الزراعة مجانًا للمزارعين، وأهمية الدور الذي يقوم به الفلاح المصري، لتحقيق التنمية الاقتصادية.









وأعلن وكيل الوزارة عن تقدم 170 مزارعا بطلبات الى الجمعيات الزراعية لتحويل 380 فدانا من ري بالغمر إلى رى مطور، وتم إرسال هذه الطلبات إلى البنك الزراعي المصري ووزارة الرى وتنفيذ شبكات الرى داخل أراضيهم.









وأشار زياد إلى وجود 6 آلاف فدان على مستوى المحافظة 4500 فدان فراولة تم تحويلها بالكامل من الرى بالغمر إلى الري المطور لما له من مردود اقتصادي وزراعي كبير.