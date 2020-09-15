الحديد والصلب ترفض فصل نشاط المناجم والمحاجر : لن نفرض فى مصدر الخام الرئيسي

كشفت شركة الحديد والصلب المصرية (IRON) -التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام، عن رفض مجلس الإدارة اقتراح القابضة للصناعات المعدنية بفصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة مستقلة.





وقالت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن موضوع الاتفاقية هو تطوير المناجم المملوكة للشركة، وتحسين جودة الخام لاستخدامه في نشاط الشركة، ولم يتطرق النقاش أبدًا إلى أن تفقد الحديد والصلب المصدر الوحيد للخامة الخاصة بالنشاط.





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وأوضحت الشركة أنه من البديهي أن مجلس الإدارة يرفض اقتراح التفريط في الخام الوحيد للشركة، لأن بدونه الشركة ستصبح بدون خامات أو تتحكم فيها الشركة المزمع إنشاؤها.





وأشارت الشركة إلى أنه في حالة نجاح التجربة الخاصة بتنفيذ الوحدة النصف صناعية تقوم بتطوير مناجمها ومحاجرها، وتستطيع أن تنتج الخام المناسب للأفران العالية، وذلك بالإضافة إلى مكورات الحديد وبيعها إلى الشركة الوطنية للصلب المملوكة من خلال اتفاقية off take agreement تضمن عدم احتكار خام الحديد في الدولة أو تصديره لحساب الشركة المزمع إنشاؤها.





وبلغت خسائر الشركة 887.37 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى يونيو 2020، مقابل خسائر بلغت 1.52 مليار جنيه بالعام المالي السابق له.





وحققت الشركة خلال العام المالي الماضي، مبيعات بلغت 1.08 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.24 مليار جنيه بالعام المالي السابق له



