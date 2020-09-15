مواصفات واسعار رينو لوجان renault logan .. صور

توجد فئات معينة من السيارات تستحوذ علي اعجاب المستهلكين في مصر نظرا لما تقدمه من امكانيات مقابل سعرها ومن ضمن هذه الطرازات رينو لوجان renault logan و سنستعرض مواصفاتها وامكانياتها في هذا الموضوع.





تأتي رينو لوجان renault logan بإصدارين من المحركات الأول محرك مكون من 4 اسطوانات، سعة 1600 سي سي 90 حصانا، وعزم أقصى للدوران 128 نيوتن متر و متصل بفتيس مانيوال.









اما الاصدار الثاني من رينو لوجان renault logan فيأتي بمحرك سعة 1600 سي سي 110 حصان وعزم أقصى للدوران 148 نيوتن متر و متصل بفتيس اوتوماتيك وتعتمد رينو لوجان renault logan على الجر الأمامى و يمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم / ساعة خلال 11.5 ثانية.









ويبلغ متوسط استهلاك رينو لوجان renault logan من الوقود 6.3 لتر لكل 100 كم للفئة المانيوال ويبلغ معدل استهلاك تلك الفئة من الوقود نحو 6.2 لتر للفئة الاوتوماتيك .





سعر رينو لوجان renault logan في مصر



