إحالة 158 من العاملين بالمستشفيات ومراكز الشباب بالدقهلية للتحقيق| تفاصيل

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على إحالة 158 من العاملين بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية والخدمية ومراكز الشباب بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المطرية وميت سلسيل والمنصورة والمنزلة ومنية النصر، للتحقيق بسبب التغيب عن العمل والانصراف من العمل بدون إذن رسمي.





جاء قرار محافظ الدقهلية بعد استعراضه تقرير المرور والتفتيش الذى أعدته نجوى احمد امين، مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة متضمنا نتائج المرور على عدد من المستشفيات والوحدات الصحية والوحدات المحلية ومراكز الشباب خلال الفترة من 24 اغسطس الماضى الى 5 سبتمبر بالمراكز والمدن المشار اليها.



