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أخبار العالم

وزير النفط العراقي الأسبق يرجح خسارة بلاده 50 مليار دولار بسبب اتفاق "أوبك+"

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:18 م
صدى البلد
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أ ش أ
قال وزير النفط العراقي الأسبق، إبراهيم بحر العلوم، اليوم /الثلاثاء/، إن التزام العراق باتفاق "أوبك+" سيعني حرمانه من 750 ألف برميل نفط يوميا، وهذا يعني خسارته نحو 50 مليار دولار على مدى العامين المقبلين.

وأضاف العلوم - في تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) - أن "العراق اليوم بحاجة إلى مراجعة هذا الاتفاق، فلا يمكن أن يتحمل عبء ومصالح دول أخرى تزيد وتوسع إنتاجها النفطي بينما نتضرر نحن".

ويقيم الوزير الأسبق إبراهيم بحر العلوم دعوى قضائية في المحكمة الإدارية العراقية لإلغاء قرار حكومة عادل عبد المهدي السابقة التي وافقت على اتفاق "أوبك+".


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