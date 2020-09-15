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تكنولوجيا

إل جى تعلن رسميا سعر ومواصفات هاتفها LG Wing ثنائي الشاشة.. فيديو

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 07:02 م
إل جى تعلن رسميا
إل جى تعلن رسميا سعر ومواصفات هاتفها LG Wing ثنائى الشاشة
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ندى على
كشفت شركة إل جى رسميا عن سعر وماصفات هاتفها LG Wing ثنائى الشاشة والقابل للدوران على شكل حرف T حيث يعتبر أنه الهاتف الوحيد فى العالم الذى يأتى بشاشة مزوجة وليست قابلة للطى، حيث يقدم فئة جديدة ومختلفة عن الهواتف الذكية التقليدية. 

وبحسب موقع TechRadar فإن هاتف LG Wing  يأتى بشاشة رئيسية قياس 6.8 بوصة مع شاشة ثانوية قابلة للتدوير قياس 3.9 بوصة ، من نوع OLED ، وتدعم الشاشة 16 لون ، وتأتى بدقة  1080x 2460 ، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة . 


The Bonkers LG Wing: Pretty Fly for a Smartphone
ويحتوى هاتف LG Wing على كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابيكسل ، وكاميرتين بدقة  13 و 12 ميجابيكسل  بعدسة بزاوية واسعة،  مع فلاش LED ، وكاميرا سيلفى بدقة 32 ميجا بيكسل ، وتقنية تسجيل الفيديو ب 4K . 

ويعمل هاتف  LG Wing  بمعالج من نوع Snapdragon 7 SoC ، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام و ذاكرة تخزين داخلية 128/256 جيجا بايت ، كما يدعم  بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، مع نظام تشغيل أندرويد 10 . 

LG Wing Swivels Into Your Heart | PCMag
أما بطارية هاتف LG Wing فتأتى بقدرة 4000 مللى أمبير غير قابلة للإزالة و تدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكى ، مع منفذ للشحن USB-C ، كما يأتى باللونين الرمادى و الأزرق الفاتح المتدرج. 

ويبلغ سعر هاتف LG Wing حوالى 100 دولار أمريكى اى ما يعادل حوالى 730 .15 ألف جنيه مصرى. 

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