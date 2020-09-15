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أخبار العالم

مسئول أمريكي يعلن عن دولة عربية ترسل مندوبا لها في توقيع اتفاق السلام

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:53 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشف مسئول أمريكي إلى وكالة رويترز للأنباء اليوم الثلاثاء، عن إرسال سلطنة عمان لممثل عنها، وذلك لحضوء مراسم توقيع اتفاق السلام في البيت الابيض. 

وأكدت وسائل الإعلام العبرية اليوم الثلاثاء أنه سيتم توقيع اتفاق السلام اليوم بين إسرائيل والإمارات العربية والبحرين وذلك بعد حوالي شهر من إعلان توصلهما إلى اتفاق بوساطة الولايات المتحدة.

وسينقل نتنياهو رسالة سلام إلى المنطقة في خطابه وسيتم تعريف الاتفاقية على أنها اتفاقية سلام.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن الاتفاقية لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد موافقة الحكومة والكنيست وليس بتوقيعها اليوم في البيت الأبيض.

ومن المتوقع أيضًا أن تتضمن الاتفاقية نفسها إشارة إلى القضية الفلسطينية، لكن في إسرائيل لم تُنشر تفاصيل الاتفاق بعد، ولن يتم ذلك إلا في نهاية حفل التوقيع. 

وقالت قناة 11 الاسرائيلية، إن تفاصيل الاتفاقيتين لا تزال في طي السرية، مرجحة أن تتطرقا إلى القضية الفلسطينية، وعزت السرية إلى البنود السياسية التي قد تحتويها.
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