AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

قرض شخصي بميزة تحويل القسط بـ2 مليون جنيه .. اعرف الشروط

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:07 م
القرض الشخصى
القرض الشخصى
Advertisements
محمد يحيى
أعلن بنك الكويت الوطني NBK، عن اتاحة خدمة القروض الشخصية بميزة تحويل القسط بحد أدني 20 ألف جنيه ويصل إلي 2 مليون جنيه.

قال تقرير صادر عن البنك واطلع "صدي البلد" علي نسخة منه، إن مدة سداد القرض تصل لـ 8 سنوات بما يعادل 96 شهرا، بعائد فائدة تنافسي.
أقرا ايضا..حساب الضريبة العقارية .. جميع الطرق والأمثلة للسكني والتجاري والصناعي
أشار البنك إلي أنه يشترط للحصول علي مبلغ التمويل أن يكون مصري الجنسية و يتراوح عمره ما بين 21 عاما ولا يجاوز الـ60 عاما حتي نهاية استحقاق القرض، مع ضرورة وجود ايصال مرافق حديث وبطاقة رقم قومي سارية و شهادة راتب و خطاب من جهة العمل بتحويل الراتب الشهر إلي البنك لسداد الأقساط.

كما يتعين علي مقدم القرض، تقديم نموذج طلب القرض مكتمل وموقع بالإضافة لكشف حساب بنكي لآخر 3 شهور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأصحاب المهن الحرة.. قرض بنك الإسكندرية حتى مليون ونصف جنيه.. المستندات المطلوبة كاملة

كيف تحصل على قرض شخصي بـ 2 مليون جنيه من البنك الأهلي .. اعرف أكثر

لأصحاب المهن الحرة.. مزايا وخطوات الحصول على قرض شخصي من البنك الأهلي

أسعار الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 6 سبتمبر 2020

كيف تحصل على سيارة من بنك عودة- مصر؟

حتى 50 مليون جنيه.. كيف تحصل على قرض المشروعات الصغيرة من بنك عودة

ترشيحاتنا

يطبق بعد 6 أشهر.. الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون الشهر العقاري

تصل للحبس والغرامة.. 3 عقوبات تنتظر مدخني الشيشة بعد تجديد حظرها

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية وتحديد معايير واضحة لاختيار الحكام

النقض ترفض طعن صفوت الشريف في اتهامه بالكسب غير المشروع

49 ألفا إيرادات فيلم الغسالة أمس فى دور العرض

كيدهن عظيم.. لماذا رضخت رضوى الشربيني لـ غير المحجبات؟

AdvertisementS

حليت في عيني بعد طلاقها.. الأب المتهم بمواقعة ابنته: عاشرتها غصب عنها

زيارة مفاجئة تطيح بـ 50 مسئولا في الشرقية.. إحالة 49 من العاملين بالوحدة المحلية للتحقيق لعدم تواجدهم بمكاتبهم.. وإهمال أعمدة الإنارة في الشوارع يطيح برئيس وحدة محلية

يطبق بعد 6 أشهر.. الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون الشهر العقاري

فيلا مقابل حقوق البث.. جيروم فالكه يقر بتهم الفساد والرشاوى مع ناصر الخليفي

عملية نحت جسم بـ 60 ألف جنيه وفيديو جنسي.. اعترافات فتاة التيك توك هدير الهادي: كنت بساعد نفسي

خطة طوارئ لتأمين المنشآت الخدمية| رئيس الوزراء يطمئن على إجراءات مواجهة السيول

وزير التعليم يوضح حقيقة صدور قرار يحدد شروط مزاولة الدروس الخصوصية

دخل العناية المركزة.. عملية جراحية عاجلة لـ محمود رزق مدافع الاتحاد بعد اصطدامه بأحمد فتحي

شائعة ليس لها تبرير .. الحكومة تنفي غلق الكافيهات والمقاهي |فيديو

بيراميدز يتحرك لـ ضم لاعب الأهلي السابق

شاهد.. أول صور لـ محمود رزق مدافع الاتحاد داخل العناية المركزة بعد صدامه مع أحمد فتحي

تقرير مغربي.. بدر بانون يوقع لـ الأهلي رسميا مقابل 5 ملايين دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاده الـ36.. مراحل ومحطات فارقة في حياة الأمير هاري الابن الأصغر للأميرة ديانا

في اليوم العالمي للشعر الكنيش.. أكثر المشاهير ظهورا بـ الكيرلي .. صور

مواصفات و أسعار رينو كادجار renault kadjar .. صور