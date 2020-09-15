قرض شخصي بميزة تحويل القسط بـ2 مليون جنيه .. اعرف الشروط



قال تقرير صادر عن البنك واطلع "صدي البلد" علي نسخة منه، إن مدة سداد القرض تصل لـ 8 سنوات بما يعادل 96 شهرا، بعائد فائدة تنافسي.



أشار البنك إلي أنه يشترط للحصول علي مبلغ التمويل أن يكون مصري الجنسية و يتراوح عمره ما بين 21 عاما ولا يجاوز الـ60 عاما حتي نهاية استحقاق القرض، مع ضرورة وجود ايصال مرافق حديث وبطاقة رقم قومي سارية و شهادة راتب و خطاب من جهة العمل بتحويل الراتب الشهر إلي البنك لسداد الأقساط. أقرا ايضا.. حساب الضريبة العقارية .. جميع الطرق والأمثلة للسكني والتجاري والصناعي أشار البنك إلي أنه يشترط للحصول علي مبلغ التمويل أن يكون مصري الجنسية و يتراوح عمره ما بين 21 عاما ولا يجاوز الـ60 عاما حتي نهاية استحقاق القرض، مع ضرورة وجود ايصال مرافق حديث وبطاقة رقم قومي سارية و شهادة راتب و خطاب من جهة العمل بتحويل الراتب الشهر إلي البنك لسداد الأقساط.



كما يتعين علي مقدم القرض، تقديم نموذج طلب القرض مكتمل وموقع بالإضافة لكشف حساب بنكي لآخر 3 شهور.

أعلن بنك الكويت الوطني NBK، عن اتاحة خدمة القروض الشخصية بميزة تحويل القسط بحد أدني 20 ألف جنيه ويصل إلي 2 مليون جنيه.