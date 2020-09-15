وزير الخارجية الإسرائيلي: يوم تاريخي للمنطقة بأسرها.. وترامب يخلق واقعا جديدا

وجه وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي اليوم الثلاثاء، إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل توقيع اتفاق السلام الثلاثي بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.





وقال أشكنازي:"شكرًا لك الرئيس ترامب على دورك في خلق واقع جديد في الشرق الأوسط".





وأضاف أن اليوم هو يوم تاريخي لإسرائيل والإمارات والبحرين والمنطقة بأسرها.









وبدأ ترامب استقبال الوفود المشاركة في مراسم توقيع اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة، اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض.





ويرأس الوفد الإماراتي وزير الخارجية عبد الله بن زايد، والإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.





واستقبل ترامب كذلك وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، ويجري مباحثات ثنائية معه قبيل انطلاق مراسم توقيع اتفاقيات السلام.



