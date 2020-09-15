بعد صدامه مع أحمد فتحي.. آخر تطورات حالة محمود رزق مدافع الاتحاد

وخضع محمور رزاق لعملية جراحية ناجحة صباح اليوم بعد تعرضه لكسر في عظمة الأنف .

وانتهت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وتعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري، سلبيًا، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



