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رياضة

بعد صدامه مع أحمد فتحي.. آخر تطورات حالة محمود رزق مدافع الاتحاد

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:37 م
محمود رزق
محمود رزق
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حسام الحارتي

أجرى محمود رزق مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري جراحة ناجحة في الوجه بعد إصابته في مباراة أمس أمام النادي الأهلي .

وتعرض محمود رزق لكسر في عظمة الأنف خلال خوض مباراة الأهلي بعد كرة مشتركة مع أحمد فتحي لاعب المارد الأحمر .

وخضع  محمور رزاق لعملية جراحية ناجحة صباح اليوم بعد تعرضه لكسر في عظمة الأنف .

وانتهت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري، سلبيًا، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتأجل إعلان تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز، للمرة رقم 42 في تاريخه، رسميًا، حيث كان يحتاج الأحمر للفوز بأي نتيجة للوصول للنقطة 74 في جدول ترتيب الدوري المصري، وبالتالي التتويج الرسمي بالدرع.

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