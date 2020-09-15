10 آلاف جنيه .. تعرف على كيفية ترخيص إعلانات الطرق العامة بالقانون الجديد

أوضح مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رسوم تراخيص الطرق العامة، بعد أن وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة، نهائيا و بأغلبية ثلثى الأعضاء.



