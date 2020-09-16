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توك شو

تجميل أكشاك الكهرباء بـ لوحات بديعة بدمياط الجديدة .. تفاصيل

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:31 ص
تجميل أكشاك الكهرباء
تجميل أكشاك الكهرباء
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قسم التوك شو
قال " المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة" أنه تم تنسيق مبادرة تجميل أكشاك الكهرباء فى دمياط الجديدة بالتعاون مع كليتى التربية النوعية والفنون التطبيقية بجامعة دمياط .

تابع " رجب " خلال تصريحات تلفزيونية أن مدينة دمياط شهدت مشروعات قومية  كبيرة ومتطورة  فى اعمال الطرق والرصف والميادين خلال الثلاث سنوات الماضية فكان لابد أن تظهر بمظهر حضارى يليق مع التطوير الذى شهدته المدينة.

وأشار  رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة" إلى أن اللوحات الفنية  التى تُرسم على الأكشاك تلفت نظر السادة الزائرين والمقيمين فيها.

أشاد " رجب "   بمبادرة تجميل أكشاك الكهرباء بإعطاءها منظر جمالى مميز متناسقا مع ميادين دمياط، منوها إلى أن مدينة دمياط تتمتع بذوق  معمارى  عالى سواء على مستوى العمارات  أوالقطاع الخاص  بالملاك .
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