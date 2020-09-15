جمس تعلن موعد طرح gmc hummer الكهربائية.. فيديو وصور

gmc hummer الكهربائية يوم 20 اكتوبر اعلنت جمس عن الموعد الرسمي لطرح السيارة الكهربائية يوم 20 اكتوبر





و طرحت الشركة فيديو تشويقي جديد للسيارة









السيارة الجديدة gmc hummer سيصل قوة محركها حتي 1000 حصان و عزم 1600 نيوتن متر و ستتسارع من 0 الي 100 خلال 3 ثواني فقط و هو رقم هائل بالنسبة لحجمها فتسكون اسرع من السيارات الصغيرة الخارقة السوبر كار.





gmc hummer ستكون علي استعداد تام لجميع أنواع التضاريس و سيتم بنائها في مصنع Detroit-Hamtramck الأمريكي لجنرال موتورز بجوار كاديلاك اسكاليد الجديدة .





ووعدت في السابق شركة GMC بتقديم خيار AT4 للتضاريس الوعرة مما يعني ان السيارة الجديدة ستحصل علي نظام محدثو لم تكشف GMC عن سعر gmc hummer لكن من الكتوقع ان يصل سعرها حتي 1.100.000 جنيه كمثيلاتها من السيارات الفاخرة من تسلا و سايبر تراك .



