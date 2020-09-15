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سيارات

جمس تعلن موعد طرح gmc hummer الكهربائية.. فيديو وصور

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:46 م
gmc hummer
gmc hummer
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اشرف عطية
اعلنت جمس عن الموعد الرسمي لطرح السيارة gmc hummer الكهربائية يوم 20 اكتوبر

 و طرحت الشركة  فيديو تشويقي جديد للسيارة 


السيارة الجديدة gmc hummer سيصل قوة محركها حتي 1000 حصان و عزم 1600 نيوتن متر و ستتسارع من 0 الي 100 خلال 3 ثواني فقط و هو رقم هائل بالنسبة لحجمها فتسكون اسرع من السيارات الصغيرة الخارقة السوبر كار. 

gmc hummer ستكون علي استعداد تام لجميع أنواع التضاريس و سيتم بنائها في مصنع Detroit-Hamtramck الأمريكي لجنرال موتورز بجوار كاديلاك اسكاليد الجديدة .

ووعدت في السابق شركة GMC بتقديم خيار AT4 للتضاريس الوعرة مما يعني ان السيارة الجديدة ستحصل علي نظام محدثو لم تكشف GMC عن سعر gmc hummer لكن من الكتوقع ان يصل سعرها حتي 1.100.000 جنيه كمثيلاتها من السيارات الفاخرة من تسلا و سايبر تراك . 

اصبح الان الاقبال علي السيارات الكهربائية مرتفع خصوصا و ان دول العالم تتجة مؤخرا الي مصادر الطاقة النظيفة و الاقل تكلفة مثل الغاز الطبيعي و الكهرباء . 
جمس تعلن موعد طرح gmc hummer الكهربائية.. فيديو وصور
جمس تعلن موعد طرح gmc hummer الكهربائية.. فيديو وصور
جمس تعلن موعد طرح gmc hummer الكهربائية.. فيديو وصور
جمس تعلن موعد طرح gmc hummer الكهربائية.. فيديو وصور
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