حافظ أبو سعدة: تجريم ظاهرة التنمر خطوة جيدة للقضاء عليها

قال حافظ أبو سعدة رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قانون اليوم لتشديد العقوبة على الشخص المتنمر





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن التنمر موجود فى جميع دول العالم، والأمم المتحدة اتخذت إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة.





ولفت إلى أن المشرع المصري قام بوضع مواد فى قانون العقوبات لمعاقبة تلك الجريمة.





وأشار إلى أن تجريم ظاهرة التنمر خطوة جيدة للقضاء عليها ومكافحتها، فتلك الجريمة تؤثر على الأشخاص الذين يتم التنمر بها.



