موجز السوشيال ميديا.. سعد الصغير يفتح النار على مدحت العدل بعد واقعة التنمر.. عمر كمال يواصل تحدي هاني شاكر.. وبسمة وهبة تجري عملية جراحية من دون بنج

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها الآتي:









وجة سعد الصغير رسالة عبر حسابة الشخصي بموقع انستجرام ، وجاء ذلك بعد أن تنمر علية مدحت العدل باعتباره واحدا من مشجعي النادي الأهلي.

نشرت الاعلامية ريهام سعيد فيديو جديدة برفقة ابنتها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".









أعلن مطربو المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش التحدى مجددا مع نقيب الموسيقيين هانى شاكر، بسبب منعهم حفل تونس الذى من المقرر إقامته يوم 4 سبتمبر المقبل









شاركت الإعلامية بسمة وهبة، متابعيها بفيديو جديد قبل تحضيرها لغرفة العمليات ، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

دشن عدد من جمهور الزمالك هاشتاج # ادعم الزمالك ادعم ساسي و جاء ذلك عقب الأزمة الأخيرة بعدما تردد دخوله فى مشادة مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك بجانب شائعات تفاوضه مع الأهلى.





نشر سعد الصغير فيديو جديد ردا فية على الكاتب مدحت العدل، وجاء ذلك بعد أن تنمر عليه باعتباره واحدا من مشجعي النادي الأهلي.