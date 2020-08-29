AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هاشتاج ادعم الزمالك ادعم ساسي يتصدر التريند.. مغردون: بنعتبرك ابن النادي مش مجرد محترف

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:13 ص
الاعب ساسي
الاعب ساسي
Advertisements
ميرنا محمود
دشن عدد من  جمهور الزمالك  هاشتاج # ادعم الزمالك ادعم ساسي  و جاء ذلك عقب الأزمة الأخيرة  بعدما تردد دخوله فى مشادة مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك بجانب شائعات تفاوضه مع الأهلى.

اقر ايضا :
و تصدر الهاشتاج قائمة الاكتر تداولا و جاءت كتير من التعليقات الداعمة للاعب  :

الهاشتاج بقي التريند الأول في مصر في نص ساعة بس .. شوفت حب جمهور الزمالك ليك عامل إزاي .. ركز في ملعبك ومع فرقتك وفكر دائمًا ازاي تسعد جمهورك إللي في ضهرك في كل وقت مستنين منك اكتر .. وكل الدعم ليك يا مايسترو ⁦

محدش هيحب ساسى قد ما جماهير الزمالك حبتو ، محدش هيقف جمبو ساسى ف اى حاجة مهما ان كانت غير جماهير الزمالك 
ساسى عندنا غير ، ساسى بنعتبرو ابن نادى الزمالك مش مجرد لعيب محترف

مافيش حد من جمهور الزمالك ماحبش ساسى وبيثق فيه وفى اداءه وحبه للكيان،منذ اللحظة الى وصل فيها مصر ،حبنا وتقديرنا لساسي كبير مهما كانت المحاولات من كتائب  البيب بيب للوقيعة

الزمالك واخد الكونفدرالية والسوبر الافريقى وهو حرفيا اللى مشرف مصر #ادعمالزمالكادعم_ساسي

الحقيقة جمور الزمالك اكتر جمهور واعي في الدنيا احنا في زمن السوشيال ميديا وكل حاجة بتتسجل هنا حتي لو انت في قناة محايدة وواخد اتجاه واحد مش هيفرق معانا وكل المواقف القديمة موجودة وباينة للناس وجه يغمز
وبردو مش هتقدر علي جمهور الزمالك


كل الدعم للاخطر خطير تاج ضحكة بنجوم
لاعب بيبينلك معني الوفاء للنادي اللي اتربا فيه، مشي من هو في قطاع الناشئين ولف ولف ورجع بيته من جديد هو نجم كبير بالقاب كتير بس عمره ما نسي انو زملكاوي من أسرة زملكاوية كل الدعم لكابتن أحمد عيد عبد الملك
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاشتاج الأهلي فوق الجميع يتصدر التريند.. ومغردون: الأهلي كيان مش لاعب

بعد الاستغناء عن شريف إكرامي ورمضان صبحي.. هاشتاج #جمهورك_معاك_ياأهلي يتصدر تويتر

قبل مباراة القمة.. الجماهير تدعم لاعبي الأهلي بهاشتاج #كل_الدعم_لرجال_الأهلي

#الزمالك يتصدر تويتر.. ومغردون: كونوا رجالا كما عهدناكم

ترشيحاتنا

رحلت وتركت طفلتين ومئات المحتاجين| حكاية صاحبة أول مطعم خيري بالزقازيق

محدش ياكل أكل مكشوف في الشارع.. هاني الناظر يحذر: كورونا يصيب الجهاز الهضمي حاليا.. فيديو

الأهلي يتابع المغربي سفيان رحيمي في مواجهة الزمالك والرجاء قبل ضمه ..فيديو

ممثلة الأمم المتحدة تبحث في القاهرة تطورات الأزمة الليبية ودفع العملية السياسية

رذاذ البول ينقل كورونا.. نصائح بارتداء الكمامة عند استخدام المراحيض العامة

المتهمون بقتل سعودي بالسيدة زينب: كنا عايزين نسرقه وكورونا منعه من العودة لبلده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنبها.. طبيب أسنان يحذر من الآثار السلبية للكمامة على صحة الفم

بقميص أبيض.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بأنوثتها

بعد قرار التخلي عن الحياة الملكية.. شبيه الأمير هاري في ورطة لهذا السبب