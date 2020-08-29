هاشتاج ادعم الزمالك ادعم ساسي يتصدر التريند.. مغردون: بنعتبرك ابن النادي مش مجرد محترف

دشن عدد من جمهور الزمالك هاشتاج # ادعم الزمالك ادعم ساسي و جاء ذلك عقب الأزمة الأخيرة بعدما تردد دخوله فى مشادة مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك بجانب شائعات تفاوضه مع الأهلى





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و تصدر الهاشتاج قائمة الاكتر تداولا و جاءت كتير من التعليقات الداعمة للاعب :





الهاشتاج بقي التريند الأول في مصر في نص ساعة بس .. شوفت حب جمهور الزمالك ليك عامل إزاي .. ركز في ملعبك ومع فرقتك وفكر دائمًا ازاي تسعد جمهورك إللي في ضهرك في كل وقت مستنين منك اكتر .. وكل الدعم ليك يا مايسترو ⁦





محدش هيحب ساسى قد ما جماهير الزمالك حبتو ، محدش هيقف جمبو ساسى ف اى حاجة مهما ان كانت غير جماهير الزمالك

ساسى عندنا غير ، ساسى بنعتبرو ابن نادى الزمالك مش مجرد لعيب محترف





مافيش حد من جمهور الزمالك ماحبش ساسى وبيثق فيه وفى اداءه وحبه للكيان،منذ اللحظة الى وصل فيها مصر ،حبنا وتقديرنا لساسي كبير مهما كانت المحاولات من كتائب البيب بيب للوقيعة





الزمالك واخد الكونفدرالية والسوبر الافريقى وهو حرفيا اللى مشرف مصر #ادعمالزمالكادعم_ساسي





الحقيقة جمور الزمالك اكتر جمهور واعي في الدنيا احنا في زمن السوشيال ميديا وكل حاجة بتتسجل هنا حتي لو انت في قناة محايدة وواخد اتجاه واحد مش هيفرق معانا وكل المواقف القديمة موجودة وباينة للناس وجه يغمز

وبردو مش هتقدر علي جمهور الزمالك









كل الدعم للاخطر خطير تاج ضحكة بنجوم

لاعب بيبينلك معني الوفاء للنادي اللي اتربا فيه، مشي من هو في قطاع الناشئين ولف ولف ورجع بيته من جديد هو نجم كبير بالقاب كتير بس عمره ما نسي انو زملكاوي من أسرة زملكاوية كل الدعم لكابتن أحمد عيد عبد الملك