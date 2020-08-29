الإنسان مهما نجح ضعيف.. بسمة وهبة تنشر لحظاتها الصعبة قبل تحضيرها لعملية بدون بنج.. فيديو

شاركت الإعلامية بسمة وهبة ، متابعيها بفيديو جديد قبل تحضيرها لغرفة العمليات ، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





لإنسان مهما نجح فهو ضعيف وبيبتلي وادعولي الدعاء رزق من عند ربنا وكتر الابتلاءات نعمه و الف حمد وشكر ليك يارب و ياريت تدعولي وقالت بسمة : احلي حاجة ان الواحد يوصف شعوره وهو داخل عملية من غير بنج وهتتألم، وا





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و كتبت معلقة علي الفيديو : لحظات توتر كلنا بنتعرض لها قبل اي عمليه او فحص طبي اكيد بنتوتر واكيد بنقلق





كانت قد نشرت بسمة وهبة صورة في الطائرة اتناء رحلتها العلاجية خارج البلاد و كتبت معلقة : اللهم ارچعني مجبورة الخاطر ويسر لي الخير، وتقبل دعاء الأحبة فلا تحرموني من دعائكم".





وكانت وجهت الإعلامية بسمة وهبة، رسائلها لطلاب الثانوية العامة، مهنئة الحاصلين على مجاميع مرتفعة، مؤكدة دعمها للطلاب الذين كانوا يريدون الحصول على مجاميع مرتفعة.





وقالت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، "أنتم داخلين على حياة مختلفة، ومحدش يزعل، كليات القمة من أفضل الكليات لكن مش شرط إن كل ناجح وشاطر في الحياة يبقى خريج كليات قمة".





وشددت على ضرورة أن يتخذ الطلاب النماذج الناجحة قدوة لهم، قائلةً "شوفوا النماذج الإيجابية المعروفة لنا ونتخذهم قدوة، اجتهادكم وعلى قد تعبكم ربنا يديكم ويراضيكم".