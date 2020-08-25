AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

اللهم أرجعني مجبورة الخاطر.. بسمة وهبة تغادر مصر في رحلة علاجية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:19 م
صدى البلد
Advertisements
أسماء الحسيني
شاركت الإعلامية بسمة وهبة، متابعيها بصورة جديدة داخل الطائرة أثناء سفرها للعلاج في الخارج، نشرتها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وكتبت بسمة وهبة، معلقة على صورتها، "رحلة علاجية خارج البلاد، اللهم ارچعني مجبورة الخاطر ويسر لي الخير، وتقبل دعاء الأحبة فلا تحرموني من دعائكم".

وكانت وجهت الإعلامية بسمة وهبة، رسائلها لطلاب الثانوية العامة، مهنئة الحاصلين على مجاميع مرتفعة، مؤكدة دعمها للطلاب الذين كانوا يريدون الحصول على مجاميع مرتفعة.

وقالت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، "أنتم داخلين على حياة مختلفة، ومحدش يزعل، كليات القمة من أفضل الكليات لكن مش شرط إن كل ناجح وشاطر في الحياة يبقى خريج كليات قمة".

وشددت على ضرورة أن يتخذ الطلاب النماذج الناجحة قدوة لهم، قائلةً "شوفوا النماذج الإيجابية المعروفة لنا ونتخذهم قدوة، اجتهادكم وعلى قد تعبكم ربنا يديكم ويراضيكم".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسمة وهبة توثق تعرضها مع أصالة لحادث مميت ونجاتهما من الغرق.. فيديو

بسمة وهبة: مش كل ناجح في الحياة خريج كليات قمة

دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال عند صلاتها أو بعدها

ترشيحاتنا

قائمة أسعار سيارات شيري chery اليوم في مصر .. صور

حالة فوضى.. لحظة طرد مسافرة من رحلة جوية وسط تصفيق الركاب

تحذير .. دراسة تكشف عن فئة جديدة أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا

بعد حديث السوشيال ميديا..شاهد إطلالات دينا الشربيني في أماكن السهر

بعد موافقة المفتى.. الإعدام شنقًا لمغتصبي فتاة فرشوط

شقيق محمد عبد الشافي يتحدث عن أزمة وليد سليمان وينهي الجدل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد جلسة البرتقال.. إطلالات جريئة وضعت سمية الخشاب فى مرمى سهام النقد.. شاهد

جيب كومباس 2022 jeep compass الجديدة تظهر رسميا.. صور

توب وبنطلون مشجر .. هنا الزاهد تجذب جمهورها بإطلالة رقيقة