اللهم أرجعني مجبورة الخاطر.. بسمة وهبة تغادر مصر في رحلة علاجية

شاركت الإعلامية بسمة وهبة، متابعيها بصورة جديدة داخل الطائرة أثناء سفرها للعلاج في الخارج، نشرتها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وكتبت بسمة وهبة، معلقة على صورتها، "رحلة علاجية خارج البلاد، اللهم ارچعني مجبورة الخاطر ويسر لي الخير، وتقبل دعاء الأحبة فلا تحرموني من دعائكم".





وكانت وجهت الإعلامية بسمة وهبة، رسائلها لطلاب الثانوية العامة، مهنئة الحاصلين على مجاميع مرتفعة، مؤكدة دعمها للطلاب الذين كانوا يريدون الحصول على مجاميع مرتفعة.





وقالت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، "أنتم داخلين على حياة مختلفة، ومحدش يزعل، كليات القمة من أفضل الكليات لكن مش شرط إن كل ناجح وشاطر في الحياة يبقى خريج كليات قمة".





وشددت على ضرورة أن يتخذ الطلاب النماذج الناجحة قدوة لهم، قائلةً "شوفوا النماذج الإيجابية المعروفة لنا ونتخذهم قدوة، اجتهادكم وعلى قد تعبكم ربنا يديكم ويراضيكم".



