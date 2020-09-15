AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اتفاقات السلام تسمح للمسلمين حول العالم بالصلاة في المسجد الأقصى

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 07:15 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مراسم توقيع اتفاقي السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض إن الاتفاقات تقضي بالسماح للمسلمين حول العالم بالصلاة في المسجد الأقصى.

وأعلن ترامب أنه سيتم تبادل السفراء بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، وستتعاون معًا.

وأضاف "هنالك تطلع للمستقبل بالنسبة للديانات الثلاث".

وتابع "العداء بين العرب واليهود أكذوبة تناقلتها الأجيال".

وواصل "تشرفت بمخاطبة الأمة الإسلامية من السعودية في أولى زياراتي الخارجية".

وأكد ترامب أن "الاتفاق التاريخي يشكل فجرا جديدا للسلام".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يكشف سبب عدم إطلاق اسمه على الاتفاق بين إسرائيل والإمارات

تعرف على تفاصيل اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكا

البيت الأبيض: اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل يفتح أفق السلام بالمنطقة

أهم إنجاز منذ 25 عاما.. الإمارات وإسرائيل تتوصلان لاتفاق سلام بوساطة أمريكية.. شرطه إيقاف ضم تل أبيب للأراضي الفلسطينية.. وترامب: حدث تاريخي يعزز السلام في الشرق الأوسط

ترامب: الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل يسمح للمسلمين بزيارة المسجد الأقصى

ترامب: ننتظر أخبارا سارة باتفاقيات جديدة مع إسرائيل لدول أخرى

ترشيحاتنا

بفستان جذاب.. فيفي عبده تخطف الأنظار في الساحل الشمالي

ترامب: الفلسطينيون سينضمون لمحادثات السلام .. وإيران ستطلب التوصل لصفقة

تقرير مغربي.. بدر بانون يوقع لـ الأهلي رسميا مقابل 5 ملايين دولار

مراسم توقيع اتفاقي السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض.. بث مباشر

هل تجوز الصدقة على غير المسلم؟.. الأزهر للفتوى يجيب بالفيديو

المقاولون العرب ينتظر رد مدافع الزمالك لحسم انتقاله إلى ذئاب الجبل

AdvertisementS

الأهلي ينتهي من ضم 3 صفقات للموسم الجديد ويطارد البلايلي وإبراهيم

زيارة مفاجئة تطيح بـ 50 مسئولا في الشرقية.. إحالة 49 من العاملين بالوحدة المحلية للتحقيق لعدم تواجدهم بمكاتبهم.. وإهمال أعمدة الإنارة في الشوارع يطيح برئيس وحدة محلية

التنمية المحلية: 6.9 مليار جنيه حصيلة طلبات التصالح حتى الآن

يطبق بعد 6 أشهر.. الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون الشهر العقاري

عملية نحت جسم بـ 60 ألف جنيه وفيديو جنسي.. اعترافات فتاة التيك توك هدير الهادي: كنت بساعد نفسي

شائعة ليس لها تبرير .. الحكومة تنفي غلق الكافيهات والمقاهي |فيديو

خطة طوارئ لتأمين المنشآت الخدمية| رئيس الوزراء يطمئن على إجراءات مواجهة السيول

فيلا مقابل حقوق البث.. جيروم فالكه يقر بتهم الفساد والرشاوى مع ناصر الخليفي

وزير التعليم يوضح حقيقة صدور قرار يحدد شروط مزاولة الدروس الخصوصية

تحويلات بالدولار وفيديو إباحي .. قصة هدير الهادي من التيك توك إلى السجن

هل فقد القطبان الهيبة؟ .. 7 لاعبين يرفعون شعار " لا أهلي ولا زمالك " في الميركاتو الصيفي

دخل العناية المركزة.. عملية جراحية عاجلة لـ محمود رزق مدافع الاتحاد بعد اصطدامه بأحمد فتحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيلي الصينية تطرح سيارة جديدة في الأسواق.. فيديو وصور

جمس تعلن موعد طرح gmc hummer الكهربائية.. فيديو وصور

بتصميم تخيلي .. شاهد فورد ford f150 الكهربائية بالكامل