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محافظات

محافظ بني سويف يكرم أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الرياضي

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:23 م
محافظ بني سويف يكرم
محافظ بني سويف يكرم أبطال المشروع القومي للموهبة
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محمد عبدالحليم
كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الرياضي من أبناء المحافظة ، وذلك بعد حصولهم على المراكز الأولى في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال،وذلك  خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وفي حضور اللواء هشام شادي السكرتير العام، ومصطفى إبراهيم مدير عام المديرية لقطاع الرياضة . 


وسلم المحافظ اللاعبين المكرمين الميداليات وشهادات التقدير لفوزهم ببطولة الجمهورية في رفع الأثقال تحت 20 سنة والتي أقيمت بمحافظة بورسعيد في الفترة من 22 إلى 30 أغسطس الماضي،حيث كرم المحافظ:اللاعب عمرو البطل غنيم" وزن 55 ك" الحاصل على الميدالية الذهبية والمركز الأول على مستوى الجمهورية في رفع  200كجم،واللاعب محمد عبد المنعم سيد "وزن 67 ك"والحاصل على الميدالية الذهبية والمركز الأول على مستوى الجمهورية في رفع 253 كجم ، واللاعب أحمد محمد بدوي "وزن 81 ك"والحاصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في رفع 250ك ، بالإضافة إلى تكريم:الكابتن :أحمد محمد عبد العزيز، والكابتن أحمد ربيع عبد الحميد مدربي الفريق، والكابتن أحمد محمد سيد المشرف العام للمشروع،و مصطفى إبراهيم مدير قطاع الرياضة . 
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وقدم محافظ بني سويف التهنئة للاعبين المكرمين ، مشيدا بالمستوى المتميز والمشرف لأبطال الألعاب الفردية من أبناء المحافظة فى حصد البطولات وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية،مؤكدًا أنهم النواة الأولى لتقديم بطل أولمبى متميز يكون مؤهلًا للمشاركة فى البطولات القارية والعالمية يرفع إسم مصر عاليًا فى المحافل الدولي ، معربا عن سعادته بالانجاز الذي حققوه وحصولهم على المركز الأول في وزنين مختلفين والمركز الثالث في وزن آخر،والذي أهلهم ليكونوا من المرشحين للانضمام للمنتخب المصري في رفع الأثقال وموجها الشكر للجهاز الفنى والإدارى المصاحب لأبطال الألعاب الفردية لدورهم فى تجهيز اللاعب بدنيًا وفنيًا ونفسيًا للمشاركة فى  كافة البطولات والمنافسات الرياضية. 

 من جانبه  أشار مصطفى إبراهيم مدير عام قطاع الرياضة إلى الدعم والاهتمام الكبير الذي يوليه محافظ الإقليم الدكتور محمد هاني غنيم لقطاع الشباب والرياضة ببني سويف ، معربا عن تقديره للفتة الطبية وحرص المحافظ على على استقبال الأبطال وتكريمهم لتمثل داعما وحافزا قويا لهم لمواصلة الانتصارات وحصد الميداليات الذهبية، مؤكدًا أن المديرية قامت بتشكيل فريق عمل مدرب يجوب مراكز وقرى المحافظة لاكتشاف المواهب الشابة وتهيئة الأجواء المناسبة لها لتجهيزها بدنيًا وفنيًا لتشارك فى بطولات الألعاب الفردية .

محافظ بني سويف يكرم أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الرياضي
محافظ بني سويف يكرم أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الرياضي
محافظ بني سويف يكرم أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الرياضي
محافظ بني سويف يكرم أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الرياضي
محافظ بني سويف يكرم أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الرياضي
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